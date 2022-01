Galilea Montijo respondió a las acusaciones de Lilí Brillanti: “Sí la confronté”

Galilea Montijo recordó la ocasión en que quiso golpear a Lilí Brillanti Video: YouTube/Eden Dorantes Oficial

Después de que Lilí Brillanti destapara que supuestamente Galilea Montijo intentó golpearla cuando trabajan juntas, la presentadora de Hoy se defendió y habló sobre cómo fue su relación hace 20 años.

En entrevista para el programa Se lo dijo, con Miguel Díaz, Lilí Brillanti aseguró que mientras trabajó en Vida TV, programa que conducía en compañía de Héctor Sandarti y Galilea Montijo, habría afrontado difíciles situaciones debido al trato que la tapatía tenía con ella.

Pese a que en diferentes ocasiones la presentadora ha hablado de la mala relación que mantenía con su compañera, esta vez sus declaraciones trascendieron, pues dijo que Galilea amenazó con golpearla en una ocasión mientras ensayaban para un sketch.

Este 18 de enero, la conductora de Hoy se defendió de Lilí en un encuentro con la prensa; negó haber amenazado a Brillanti y relató su versión de los hechos.

Las presentadoras había hablado sobre sus roces, pero por primera vez revelaron que casi se pelean a golpes (Fotos: Instagram @galileamontijo / @lilibrillanticonductora)

“Lo que ella sentía era esta parte de complejo, de que si mi ropa, que si yo le mandaba quitar la ropa, que si yo le mandaba que no la maquillaran; hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones o las nuevas producciones. Ella, como lo hacían todos los reporteros, ella filtraba todas esas notas, había muchísimas notas en contra mía”, dijo captada por Eden Dorantes.

Según agregó Galilea, nunca consideró a la expresentadora de Venga la Alegría como su amiga debido a lo mal que se llevaban, inclusive, recordó cómo la llegó a confrontar debido a las supuestas filtraciones que hacía. Y es que la tapatía confesó que siempre estará dispuesta a defenderse, sin importar quien sea la persona que la esté agrediendo.

“Después de tanto, llegó un momento en que sí la confronté, y ustedes saben que una viene del barrio; yo soy de barrio y en el barrio una aprende a defenderse, y yo siempre me voy a defender, con fama, sin fama, con dinero, sin dinero (...) Hasta que un día le dije: ‘Haber, maestra, o lo arreglamos, o lo arreglamos”, relató Montijo.

Brillanti dijo que Montijo le dijo que no la golpearía por el respeto que sentía hacia sus padres (Foto: Instagram/@lilibrillanticonductora)

La respuesta de su compañera habría sido de incitarla a golpearla, algo que le causó mucho enojo a Galilea, pero decidió no hacerlo por no caer en su “juego”.

“Se me acercaba y me ponía la cara. Me ponía la cara y me decía: ‘Pégame, ándale, pégame’. Y yo me acuerdo que hasta me enterré las uñas (...) y decía: ‘Por favor, Dios mío, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar’. Hasta que le dije: ‘No, ¿sabes qué? No voy a caer en tu juego’”

Galilea mencionó que no recuerda qué fue lo que las llevó a confrontarse, pero, con el paso del tiempo, sus diferencias fueron solucionándose y la convivencia mejoró porque sus enfrentamientos fueron por “estupideces”, pero no llegaron a establecer una amistad.

La conductora aceptó haber tenido una pelea con Lilí, pero aseguró que su compañera fue quien incitó a golpearla (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Las declaraciones de Galilea surgen después de que Lilí, en la entrevista que se publicó dos semanas atrás, recordara los supuestos malos tratos que su compañera tuvo con ella.

“Una vez me acuerdo, llegábamos muy temprano a los ensayos de un sketch que teníamos de Dos niñas de cuidado y me dijo algo así que no me pegaba porque conocía a mis papás y los respetaba, en otras palabras, y que ella era una dama y yo tenía mucho miedo porque era bastante inmadura respecto a cómo te tienes que mover y defender en el medio”, recordó.

SEGUIR LEYENDA: