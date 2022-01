La historia detrás del tatuaje que se hizo YosStop al salir de la cárcel

Yosstop explicó de que trata su nuevo tatuaje (Foto: IG @justyoss)

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, mostró en sus redes sociales un nuevo tatuaje que se realizó. Ello después de permanecer varios meses recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Fue desde algunas historias en Instagram donde la influencer mostró el proceso del nuevo diseño que se realizó en la parte interna de la muñeca. En los videos compartidos se puede observar que es una luna menguante a línea negra con relleno naranja y a un lado tiene una pequeña estrella.

“En esos cinco meses que estuve encerrada ustedes saben que no me dio el sol, nunca lo vi y como salía de noche a caminar lo único que veía era la luna. Y parte de esos mensajes divinos, de esas señales que a mí me llegaban era a través de la luna, se los juro que yo sentía que me hablaba y yo le hablaba a ella y era una conexión muy profunda y muy chingona, me iba diciendo como iba”, explicó YosStop a sus seguidores.

Asimismo, aseguró que durante el tiempo en el que permaneció en la cárcel se hizo muy cercana a este ente celeste, pues le transmitía cosas muy especiales.

“Si pudieran ver externamente el como lo hacía a lo mejor parecería loquita, pero les juro que volteaba a ver la luna y era: ‘sí, ya sé, sí lo entiendo’, no sé, era algo muy extraño”, añadió.

Seguidores reaccionaron y mostraron coincidencias con su salida del penal (Foto: IG @justyoss)

Respecto a los detalles de su tatuaje, Yoseline contó que eligió esa fase lunar debido a que era estado donde la conexión con la luna estaba llena de carga positiva.

“Decidí la luna en ese estado porque es el estado donde yo todo el tiempo sembraba mis ilusiones, sembraba mis sueños, sembraba el amor y yo decía esto se va a cosechar. Justo la veía así, con Venus a lado y hablaba mucho con ella, la verdad es que era como mi terapeuta mientras caminaba en la noche, así que por eso me hice una luna”, concluyó.

Los internautas no tardaron en reaccionar y la youtuber compartió el mensaje de un seguidor quien le mostró que la luna estaba con la misma forma de su tatuaje el día que salió de prisión.

“Fíjate que curioso, la luna el día que saliste el 01 de diciembre a las 12″, puede leerse.

A finales de diciembre, YosStop fue entrevistada por el youtuber Roberto Martínez y ahí contó algunos detalles sobre su estancia en Santa Martha.

Honestamente no sé qué va a pasar bien con mis canales. Lo que tengo pensado hacer es un libro. De entrada”, dijo.

La influencer contó sobre su tatuaje (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Sobre la imagen que busca proyectar YosStop mencionó que buscará ser más reflexiva. En su estancia en prisión escribió un sinfín de pensamientos, incluso llenó cuadernos enteros. Es por ello que sus publicaciones durante su detención distanciaban a cómo era en YouTube, explicó. “Es esta dualidad, donde nos sentimos bien y otros días donde se te viene el mundo encima”, dijo.

El libro mencionado, según la propia autora, saldrá en 2022. No añadió ningún detalle más, pero por lo declarado en su entrevista será de corte autobiográfico sobre su paso en la cárcel de Santa Marta Acatitla. El entrevistador Roberto Martínez invitó a que cuando se lance el texto vuelva para contar más.

Agregó que seguirá con el podcast que tiene con su pareja. Por otro lado, YosStop no negó buscar espacio en otras plataformas fuera de YouTube. “Me pasa mucho. La gente me pregunta ‘¿qué vas a hacer?’ No sé. Ahorita estoy afuera, estoy libre, estoy feliz. Ya el próximo año veo”, agregó.

