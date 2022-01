YosStop negró cobrar cantidades millonarias para dar entrevistas

La creadora de contenido, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, desmintió haber cobrado una cantidad millonaria para otorgar entrevistas a los distintos medios de comunicación(Foto: Captura de pantalla YouTube)

La creadora de contenido, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, desmintió haber cobrado una cantidad millonaria para otorgar entrevistas a los distintos medios de comunicación, luego de que salió en libertad tras cinco meses de estar presa en el penal de Santa Martha Acatitla por el delito de pornografía infantil.

Hay que recordar que luego de este periodo privada de su libertad, la defensa de la influencer mexicana de 31 años pudo llegar a un acuerdo reparatorio con la parte demandante y acceder a reclasificar su caso, de pornografía infantil a discriminación. Razón por la que dejó el penal en noviembre del año pasado.

Durante una entrevista con el influencer regiomontano, Roberto Martínez, YosStop aseguró que no ha cobrado ninguna cantidad por otorgar entrevistas, a pesar de lo que se reportó en distintos medios de comunicación

“A cada caso sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado”, dijo la youtuber.

Además, opinó que una complicación que sufrió durante los últimos meses fue que surgió mucha información falsa sobre su vida, aunque asegura que esto no la afectó: “Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada. De todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa”, expresó en el episodio 180 del pódcast Creativo.

Fue en una emisión del programa Ventaneando donde revelaron la supuesta cantidad que la Influencer pidió para dar entrevistas, relataron que el publirrelacionista de la vlogger se puso en contacto con la producción del vespertino de TV Azteca para ofrecer una entrevista.

Según lo comentado, el personal de Hoffman se acercó a la producción del programa de espectáculos para ofrecer una entrevista con la polémica joven a cambio de 50 mil USD, cerca de un millón de pesos.

Al tratarse de una suma importante, la producción del show se puso en contacto con los abogados de YosStop, quienes confirmaron que efectivamente el RP en cuestión es parte del equipo de la influencer que cuenta con casi siete millones de suscriptores en YouTube.

El equipo de la mesa de redacción se negó a aceptar el ofrecimiento: “Fíjense que tenemos otra información en relación a esta jovencita. Un RP de ella, que se dijo trabaja con YosStop ofreció una entrevista a Ventaneando”, contó una de las conductoras del programa.

“Entonces rápidamente contactamos a sus abogados para ver si esta persona, nos confirmaron que sí está trabajando con ella. Se le ha recomendado que ya pudiera dar entrevistas pero nunca nos imaginamos que fuera pidiendo tan alta suma de dinero”, agregó la conductora Rosario Murrieta.

“Uno, no tenemos, dos, no acostumbramos y tres, yo creo que pervierte mucho el sentido de este caso que ha sido tan sonado”, agregó Murrieta, a lo que la titular de la emisión agregó: “Pidieron 50 mil dólares, es una barbaridad, si sale por ahí una entrevista en algún medio que pagaron, bueno, alguien lo quiso pagar pero nosotros no pagamos”.

Tras su liberación, se dio a conocer que Yoss debió pagar cierta cantidad de dinero, un departamento y un automóvil usado a la víctima, y además deberá donar el 5% de sus percepciones a organizaciones y colectivas feministas, en el lapso de los tres años subsecuentes. Asimismo, ofreció una disculpa pública a la joven Ainara Suárez, quien la denunció.

