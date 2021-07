Daff Hoffman, prima de YosStop, denunció otro caso de violencia al interior de su familia: “Fueron cómplices”

Daff Hoffman (Foto: Instagram@daffhoffman)

Esta mañana Daff Hoffman, sobrina de la actriz Ginny Hoffman y prima de la youtuber Yoseline “N”, habló sobre las agresiones que recibió por parte de su padre y señaló a su familia por haber “guardado silencio” cuando ella fue violentada.

Además, la joven señaló a la actriz de Chiquilladas por inconsistencias en el caso de su hija y remarcó su postura a favor de Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber por el delito de la pornografía infantil: “Muchos han conocido en otros videos lo que yo viví con mi papá (Davi Hoffman) y cómo él se convirtió en mi primer agresor y todas las situaciones que viví dentro de esta familia”.

“Nunca recibí realmente un apoyo de ellos cuando viví todos estos momentos de verdad muy traumáticos, de verdad muy lamentables de mi vida. Estas situaciones en mi vida me llevaron a repetir ciertas situaciones en donde mi situación se fue complicando. Tuve que estar en refugios porque no conté con mi familia”, narró en un video disponible en su cuenta de Instagram.

Daff Hoffman destapa otra agresión al interior de la familia Hoffman

Daff aclaró que porque fue “una víctima en algún momento de su vida” decidió destapar el “pacto de silencio” en su familia y exhibir las incoherencias en el caso de su tía, Ginny Hoffman, cuyo exesposo, el actor Héctor Parra actualmente se encuentra detenido por presuntamente haber abusado de la hija de ambos.

“Cuando escucho estos comentarios de mi tía (Ginny Hoffman) en donde ella habla sobre que alcemos la voz como mujeres y que tengamos esta empatía hacia los niños. Que ella había visto muchos niños abusados y violentados y que eso le rompía el corazón, fue ahí en donde se rompió algo en mí. Dije: ‘¿Cómo es posible que esas personas se atrevan a decir eso cuando fueron cómplices de esta situación durante tantos años?’”.

“Jamás se hizo nada, y yo fui esa niña que en algún momento necesitó ese apoyo y siempre me han silenciado y siempre me han tratado de callar de una u otra forma y me he mantenido en el anonimato por muchos años”, continuó.

Fotos: @justyoss / @daffhoffman

En el video, la prima de Yoseline “N”, remarcó que actualmente trabaja en una asociación civil que se dedica a atender víctimas de abusos. Asimismo, aclaró que no duda del testimonio de Alexa, hija de Hoffman y Héctor Parra, sino que duda de la forma en la actuó su familiar.

“No dudo de la palabra de Alexa, dudo de la forma en que Ginny defendió a Alexa, en donde si realmente mi prima fue abusada por su padre, no me explico por qué una madre no busca justicia para su hija y dice que su hija no estaba lista para levantar una denuncia cuando es una niña. La denuncia no la va a levantar ella, sino la mamá”, opinó.

Según explica, Daff decidió hace una publicación sobre el caso en Facebook, en donde simplemente buscaba desahogarse. Esto provocó que los medios de comunicación la buscaran para hablar sobre el caso: “Decidí dar esas entrevistas para dar mi opinión sobre lo que estaba pasando porque no estoy de acuerdo en que esta situación siga pasando y que el feminismo se siga manchando y se utilice para dañar a otros”.

Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte

Sobre el caso de Yoseline “N” y Ainara Suárez, su familiar comentó que “siente feo por lo que está pasando” con la youtuber. No obstante, aseguró que la creadora de contenido trató de manera injusta a la menor de edad.

“(Que sea mi familiar) no me ciega a darme cuenta de la forma tan injusta que ella interpretó y describió esta información y cómo hace uso de ella (...) No puedo cegarme a lo que pasó porque no estoy de acuerdo con lo que hizo”, concluyó, no sin antes remarcar su admiración por Ainara Suárez.

