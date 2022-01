Susana Zabaleta arremetió contra quienes critican sus arrugas: “Tengo esta edad y estoy buenísima”

Foto: Cuartoscuro

Susana Zabaleta mandó contundente mensaje para todas aquellas personas que la critican por las arrugas que tiene en el rostro. La actriz comentó que se siente muy cómoda con su cuerpo y aseguró no se sometería a una cirugía estética para borrar las marcas que suelen aparecer en todos los seres humanos con el paso de los años.

La cantante mexicana cedió una entrevista para el programa Hoy, donde habló sobre las recientes opiniones negativas que recibió en uno de sus video de TikTok. Actualmente, el fragmento audiovisual ya se encuentra fuera de la plataforma, pues la también actriz de 57 años habría decidido retirarlo después de que notó el revuelo que se desató a causa de las arrugas que tiene cerca de los ojos.

A pesar de que bajó el contenido de su perfil, Susana Zabaleta dejó entrever lo orgullosa que se siente por ser una de las pocas artistas que ha decidido envejecer naturalmente. La oriunda de Monclova, Coahuila, aprovechó las cámaras del matutino para hacer una reflexión sobre el valor que la sociedad suele otorgarle a la juventud dejando de lado lo bello que puede llegar a ser la madurez.

Fotografía del pasado 20 de marzo de 2021, donde se observa a la cantante Susana Zabaleta, mientras ofrece un concierto en la Ciudad de México. EFE/Photoamc/

“Tienes unas arrugas y que si entonces se te notan las arrugas”, recodó sobre los comentarios que recibió. “¿Qué prefieren?, de verdad prefieren a la gente así”, comentó mientras simuló un estiramiento de piel a la altura de la cara con ayuda de sus manos. “Este honor y este rollo que le tienen a la juventud como si la gente de 50 años entonces tendríamos que estar muertos”, continuó.

Susana Zabaleta externó que se siente muy segura con su aspecto físico, disfruta al máximo las sensaciones que vive día con día y goza la edad que tiene sin prejuicios. Por esa razón, no considera necesario someterse a una cirugía estética, pues prefiere seguir disfrutando de cada etapa de su vida con los supuestos estragos que pueden llegar.

“No volvería ni quiero parecer una chavita de 30, no quiero, tengo esta edad y estoy buenísima. Tus arrugas y las mías nos las hemos ganado, ¿no?, no me acuerdo de dónde, pero nos las hemos ganado y están bien ganadas”, añadió.

Fotografía cedida por Lifetime de la cantante Susana Zabaleta. EFE/ Lifetime

Por último, compartió su opinión sobre las personas que se han sometido a infinidad de tratamientos estéticos en el rostro hasta cambiar su apariencia. “La gente que trae botox, que no se le nota ni una arruga, que se ha operado toda las veo y dijo: ´Ya hasta se parecen, es como este mundo de todos iguales´”.

Con ello, Susana Zabaleta se sumó a otras artistas que también han defendido sus arrugas y edad con mucho orgullo. Hace unos días, Maribel Guardia se enfrentó a una situación similar por una fotografía que publicó en su perfil de Instagram. La actriz costarricense también recibió una ola de críticas negativas porque supuestamente se veía un poco más “vieja”.

La exesposa de Joan Sebastian tuvo un encuentro con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues acaba de regresar de unas merecidas vacaciones que tomó junto a su familia en su país natal. La intérprete de 62 años confesó que no le preocupan las opiniones negativas ni el qué dirán sobre su persona, pues solo importa cómo se siente. con ella misma.

(Captura: @maribelguardia/Instagram)

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana… Mira, viejos los cerros y reverdecen”, aseguró entre risas. “Como me ves, te verás... si te va bien”, declaró frente a las cámaras del periodista Eden Dorantes.

En contraste, la protagonista de Tu y yo recientemente robó suspiros al presumir su espectacular figura en un bikini azul a la orilla del mar.

SEGUIR LEYENDO: