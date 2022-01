Humberto Zurita de luto por su madre: “Siempre vivirás en mi corazón”

Humberto Zurita confirmó el fallecimiento de su mamá, Guadalupe Moreno, a los 95 años (Foto: Cortesía)

Humberto Zurita anunció que su madre, Guadalupe Moreno, falleció a los 95 años. Con un emotivo mensaje, y una serie de fotografías, el actor se despidió de su mamá.

A unas semanas de que se cumpla el tercer aniversario luctuoso de su esposa, Christian Bach, Zurita externó el dolor que lo embarga al tener que decirle adiós a su madre, quien murió este 14 de enero.

Horas después de que trascendiera la noticia sobre la desaparición física de la abuela de Sebastián Zurita, a través de sus stories en Instagram, Humberto confirmó los hechos y compartió algunas fotografías de la señora Guadalupe. En cada imagen escribió un pequeño mensaje en donde expuso los valores que su mamá le inculcó, además, le hizo saber cuánto cariño sentía por ella y lo mucho que le hará falta.

El actor lamentó el fallecimiento de su madre con seis fotografías compartidas en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@zuritahm)

“La vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida”, se lee en una de sus imágenes. En otra se ve a la mamá del actor con un ramo de flores y el mensaje “Siempre vivirás en mi corazón”. “Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida, corazón”, se lee en otra de las fotos en donde Moreno se encuentra sentada frente a un cuerpo de agua.

“Tu gran corazón siempre te hizo gran mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva”, “Te amo infinitamente”, “Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que la vida sin amor no vale la pena vivirla”, son otros de los mensajes que escribió en sus publicaciones temporales.

Como acostumbra el protagonista de De pura sangre a ser discreto con su vida personal, no dio grandes detalles acerca del fallecimiento de su madre, pero medios locales y Noticieros Televisa reportaron que él se encontraba en Torreón, Coahuila, de donde es originario, acompañándola debido a problemas de salud relacionados al estómago.

Moreno falleció en Coahuila tras haber presentado problemas de salud (Foto: Instagram/@zuritahm)

Trascendió que la familia, devastada, tuvo que decirle adiós a la matriarca el viernes a las 12:00 horas. Moreno falleció rodeada de sus hijos y algunos de sus nietos.

El fallecimiento de Christian Bach

El 26 de febrero de 2019 murió la actriz argentina Christian Bach, con quien Zurita había compartido más de tres décadas de su vida.

Debido a lo delicada que era la noticia para los Zurita, el fallecimiento de Bach no se informó hasta casi una semana después. La familia decidió manejar el tema en privado, así como los asuntos relacionados con el deceso, pero dado que Christian era una figura pública, dieron a conocer la noticia.

Así como lo hizo con su madre, el histrión anunció la muerte de su esposa a través de sus stories, en donde compartió algunas reflexiones acerca de los hechos y expuso el dolor que él y sus hijos estaban viviendo por la perdida de alguien tan importante en sus vidas.

Christian falleció en 2019 a los 59 años (Foto: Paola Hidalgo/Cuartoscuro)

“La muerte es parte de la realidad y no podemos evitarla, ante ella tenemos dos opciones: evadirle o confrontarla”, escribió. “Al confrontarla podemos reflexionar y trabajar en reducir al mínimo el sufrimiento que ocasiona. Hasta pronto, Christian”, añadió.

Desde el fallecimiento de su pareja, el actor comparte mensajes de amor hacia ella y una pequeña reflexión en la que, usualmente, también habla de los hijos que procrearon juntos y el dolor que ha tenido que soportar desde entonces.

