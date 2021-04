Los días más tristes de Humberto Zurita por la muerte de Christian Bach: “Dios se llevó la mejor flor, pero me jodió a mí”

Christian Bach y Humberto Zurita formaron una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano (Foto: Instagram)

Humberto Zurita y Christian Bach protagonizaron por años un verdadero amor de telenovela que a pesar de la muerte de la actriz argentina sobrevive a través del recuerdo del actor de 66 años y quien la catalogó como “la mejor flor del jardín de Dios”.

A casi dos años del deceso de la estrella de La Chacala, Zurita añoró a la madre de sus hijos y aceptó que vivió una tristeza muy profunda desde que conocieron sobre la enfermedad que deterioró su salud y hasta que perdió al amor de su vida.

“Fue congruente con su vida y siempre me lo dijo, cuando ya supimos que estaba enferma, etcétera, dijo esto es aquí, aquí se queda y chau y así se quedará para siempre, porque eso es respetar primero la decisión que ella tomó y segundo, pues es el amor que le tenemos mis hijos y yo, pues somos una tumba. No hay más, se murió y punto”, confesó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

En este encuentro, aceptó que vivió sentimiento y enojo tras el deceso, pero finalmente entendió que su esposa falleció por decisión de Dios, aunque esto lo afectó sobremanera.





“Pasé ciclos, primero de tristeza, de no comprender, de enojarme con todo lo divino... la naturaleza es cruel. Hoy lo veo (diferente)... y puedo hacer una metáfora en la que Dios es el gran jardinero y yo pienso que de su jardín, egoistamente cortó a la mejor flor... se llevó a la mejor flor que tenía, pero a mí me jodió, a mis hijos y a todos los demás y a ella porque era muy joven”, añadió convencido de la situación a la que se enfrentó su familia a inicios del 2019.

Mencionó que esto le permitió a Christian no marchitarse ante el paso del tiempo: “Se llevó lo más lindo, no la dejó envejecer, no dejó que esa flor se marchitara, y eso está padre, porque yo mismo no quiero llegar a la edad en que me marchite”.

Humberto Zurita aprovechó para desmentir que pueda vivir otro amor con la misma magnitud que el que vivió con Christian Bach desde los años 80.

“Ya nadie cabe en mi corazón como Christian. Esa otra persona tendría que entender que nuestro amor va a ser diferente, porque ya tuve hijos y conocí el amor, afortunadamente, porque la vida sin amor no tiene sentido y ahora ya me puedo divertir”, concluyó.

El matrimonio entre los actores duró más de 30 años, y procrearon dos hijos: Sebastián y Emiliano Zurita. Ambos siguieron la carrera de sus padres y se dedicaron a la actuación y a la producción de contenidos televisivos.

Según Humberto, consideraba a Bach más que pareja o mejores amigos, cómplices. Así lo señaló el actor hace unos meses: “Eramos perfectos cómplices y así nosotros lo creímos y fuimos labrando un camino juntos de la mano, con respeto y con cariño, con amor, pasión y un gran deseo de amalgamar mi alma con la tuya, para infinitamente viajar por las estrellas y hacer de nuestras vidas un cielo lleno de luz y de esperanza y un universo para anidar un día junto a los hechos irrevocables de nuestra necedad por ser los que decidiéramos cada paso que dábamos haciendo de cada día, un día hecho a la medida”.

