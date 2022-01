Nerea Godínez inmortalizó la cara de Octavio Ocaña en un tatuaje

Nerea rindió un homenaje a Octavio Ocaña (Foto: IG @nerea.gogo)

Nerea Godínez, prometida del actor Octavio Ocaña -el cual perdió la vida el pasado 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli por un disparo en la cabeza-, inmortalizó al artista en su brazo.

Tras varios meses de duelo, la joven decidió rendir un homenaje a su ex pareja y retomó un peculiar tatuaje que tenía Ocaña -con algunas modificaciones- para ponérselo en su piel. Así, fue a través de su cuenta de Instagram donde Nerea mostró todo el proceso.

El audiovisual comienza con una imagen de quien encarnó a Benito Rivers en la serie Vecinos recostado junto a Nerea. Ahí se puede apreciar que el actor tenía en su brazo izquierdo un tatuaje de un duende pelirrojo con un sombrero de la suerte y una pipa. Posteriormente, se observa el estudio al que acudió Godínez y donde hicieron una reinterpretación de la ilustración que tenía el artista, pero cambiaron la cara del personaje para que fuera un retrato de Octavio Ocaña.

La joven se hizo el tatuaje en la misma parte donde su ex prometido tenía el suyo y mostró el resultado desde sus redes sociales.

Los internautas rápidamente reaccionaron y enviaron palabras de apoyo a Nerea, quien ha recibido múltiples críticas desde que Ocaña falleció.

Nerea se tatuó la cara de su prometido (Foto: IG @nerea.gogo)

“Se nota el amor que le tienes mi niña, el te amara y te cuidará para toda la eternidad y algún día volverán a verse y van a ser muy felices, te quedo hermoso ese tatuaje preciosa”, “Los que dicen qué Nerea no lo quería Si una persona no quiera a otra en una relación no se hace un tatuaje de él”, son algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

Cabe recordar que minutos antes del lamentable deceso de Octavio Ocaña, el actor estuvo involucrado en una persecución policiaca donde elementos de seguridad persiguieron la camioneta que iba manejando hasta que repentinamente se detuvo.

Desde ese entonces hasta la fecha, tanto los padres, hermanas y ex novia de Octavio han luchado por esclarecer los hechos por medio de la vía legal y marchas, pero también lo han recordado con mucho cariño, así lo han hecho saber en entrevistas y a través de sus redes sociales.

Ante ello, en diciembre de 2021, Nerea compartió con sus seguidores como lleva el duelo por la pérdida de Octavio y señaló que aún está devastada por la situación.

“No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo es Tavo”, relató la pareja sentimental del actor de Vecinos para De primera mano.

Ocaña tenía un tatuaje similar en su brazo (Foto: IG @nerea.gogo)

La prometida de Octavio Ocaña comentó que le ha costado estar en su hogar, pues por varias razones recuerda a su pareja. “Me deprimo y me la paso en la calle o me voy a mi empresa. Me quedó ahí un buen rato o voy al gimnasio de mi mejor amiga y estoy ahí otro rato. Nada más vengo y duermo”, contó.

Godínez destacó que trata de mantenerse ocupada y, dentro de lo posible, lejos de su morada. Comentó que si se quedaba en su casa, empezaba a sufrir algunos estragos de ansiedad. De igual modo, mencionó que puede llorar todo el día si se queda en su domicilio.

“No puedo estar así, por eso busco algo con que distraerme. Salgo a comer o a cenar, o me voy con mi cuñada. Ahí ando paseando porque no me gusta quedarme aquí sola”, dijo Nerea Godínez en un claro estado de aflicción.

