Kunno arremetió contra haters que lo criticaron por no poder sonreír tras tratamiento estético

Kunno se sometió a una intervención estética (Foto: captura de pantalla/Tiktok .kunno)

Kunno volvió a estar en medio del ojo del huracán después de que someterse a múltiples tratamientos estéticos: lipopapada e implante de mandíbula.

Y, como buen usuario de redes sociales, el influencer decidió compartir algunos fragmentos de su proceso de recuperación con sus seguidores. Pero las respuestas que recibió no fueron las mejores, ya que desde un principio, sus haters comenzaron a mencionar que se parecía a “Thanos” de Marvel o a “Buzz Lightyear” de Toy Story.

A través de su cuenta de TikTok, Kunno retomó una de estas menciones y se tomó con humor la situación, pues, entre carcajadas señaló: “Qué grosero, no estoy tan barbuda, estaba hinchada pero no tanto”, dijo hace unos días.

No obstante, en unas historias de Instagram más recientes, el tiktoker reveló que a consecuencia de la intervención estética a la que se sometió actualmente no puede sonreír.

“¡Qué horror! Intenté sonreír y se me olvidó que no puedo sonreír, pero me veo linda”, se escucha decir a Kunno quien porta unos vendajes en la mandíbula.

El influencer no puede sonreír (Foto: captura de pantalla/Ig papikunno)

Ante esta situación, los internautas no tardaron en reaccionar y, después de que Suelta la sopa publicara estas declaraciones, comenzaron a criticar al influencer.

“Justo ya ésta quedando como Ninel Conde...”, “Le hallé parecido a la mamá de Kim Kardashian”, Se hace tratamiento y como a de ver quedado que encima de eso debe de usar filtros”, son algunas de las menciones que dejaron los usuarios de Instagram.

Por ello, Kunno decidió aclarar la situación y grabó unos cuantos videos para explicar a todos los que lo criticaron cual es el verdadero motivo por el que no puede sonreír.

Kunno respondió a sus haters (Foto: captura de pantalla/Ig papikunno)

“Ya vi que hay gente que anda hable y hable, dice y dice, porque yo tampoco me di a explicar. Cuando yo les dije que no podía sonreír es porque tengo dormida esta parte de mi boca, no porque me dejaron mal o me dejaron chueco. Ustedes de 10 chismes míos, nueve los inventan, pero voy a poder sonreír bien después del tiempo de poder recuperarme, o sea, llevo dos semanas y esto es de tres meses”, dijo.

Respecto a algunos usuarios que lo cuestionaron por no usar una faja completa para la cabeza, el tiktoker mencionó que eso ya no se utilizaba.

“Ya no se usa esa tecnología, ya se usa esto, el vendaje, es mejor porque el otro te saca fibrosis. Información que cura”, concluyó.

Apenas hace unas semanas, Kunno mencionó para Infobae México que es una persona muy sensible, delicada y con el tiempo ha: “tenido que agarrar este peso de una persona fuerte, protectora, feroz, que cae en diferentes comentarios como ´se cree la última coca cola del desierto´”. Así, añadió que es humano, persona y le: “ha tocado muchas veces llorar” y estresarse.

“Literal, he tenido conversaciones con mi manager que ya, escóndeme en mi habitación. Estoy en mi apartamento y solo quiero estar abrazado de mi novio porque me siento muy débil con tantos comentarios”.

Kunno mencionó que “fácil subía entre 30 y 40 tiktoks por día y ahora me da miedo publicar un tik tok porque ya no puedo ser yo y es algo muy triste porque cuestiono mi propia persona”.

“Esta persona que es bromista, que le gusta la diversión, atreverse ya no puede hacerlo porque no tiene cintura, que feo cuerpo, no te lo mereces, no eres una persona real y me hago chiquito, como esa persona de Monterrey que tenía miedo a pertenecer a algo y atreverse”.

