Qué significa ser pansexual, el término que usó Kunno para definirse

Kunno se dijo pansexual a manera de broma (Fotos: Instagram @papikunno // Pixabay)

Luego de que el influencer Kunno se declarara pansexual y se arrepintiera de inmediato, tanto sus seguidores como otros internautas se interesaron en saber qué significa o qué implica dicha palabra.

La pansexualidad es una orientación sexual, quienes se identifican con ella pueden sentirse atraídas física, emocional o mentalmente por cualquier persona sin importar cuál sea su sexo, género, identidad de género, orientación sexual o roles sexuales.

Quienes son pansexuales también “tienen la capacidad de mantener relaciones íntimas y/o sexuales con las personas que les atraigan”, de acuerdo con el Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales facilitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

Las personas pansexuales pueden sentir atracción por otras sin importar género, sexo, orientación sexual o identidad de género, este beso ocurrió durante el "Besotón" a las afueras de Six Flags (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Esto significa que dentro de la pansexualidad se puede sentir atracción tanto por hombres como por mujeres, incluyendo a las personas que son intersexuales o transexuales y alejándose de las concepciones entre lo masculino y lo femenino, es decir, pueden gustarles las personas de género fluido o no-binarias.

La bandera que representa a las personas pansexuales tiene barras horizontales en colores rosa, amarillo y azul.

El tiktoker Kunno decidió “declararse pansexual” el pasado 28 de diciembre como una broma de “Día de los inocentes” en México, les compartió a sus seguidores de Instagram que se identificaba con esta orientación; ya que aparentemente llevaba meses “experimentando otros gustos y cosas diferentes”. Cabe señalar que el joven ha dicho que es homosexual en varias ocasiones.

Es común que esta orientación sexual sea confundida o fusionada con la bisexualidad, sin embargo, la segunda palabra está definida de forma diferente en el glosario del CONAPRED, pues se describe como la “atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género”.

Bella Thorne y Miley Cyrus son dos celebridades internacionales que se definen como pansexuales (Foto: Archivo)

De esta forma se da a entender que las personas que se identifican como bisexuales podrían estar más apegadas a la binariedad del género. Por otra parte, esta diferencia también se podría entender desde la etimología.

Pansexual tiene el prefijo “pan”, que en griego significa “todos”; mientras que bisexual tiene el prefijo “bi”, que significa “dos”. Por tanto, se diferencian por la forma y cantidad de géneros por los que sienten atracción.

Cabe señalar que la orientación sexual es la “capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas”.

Kunno abiertamente se ha declarado homosexual, pero en juego se dijo pansexual (Foto: Instagram/@papikunno)

En cuanto a la polémica de Kunno sobre ser pansexual, al principio parecía que estaba aperturando sus pensamientos con sus seguidores, sin embargo, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de relacionarse con una mujer, el influencer dijo que todo se trataba de una broma:

“Así es la vida, venimos a amar, disfrutar y también a divertirnos ¡Feliz día de los inocentes!”, señaló entre risas el tiktoker regiomontano durante su transmisión.

Al terminar el live, el polémico influencer solicitó a sus admiradores no cancelarlo por sus comentarios, pero los internautas no contuvieron las ganas de criticarlo en comentarios como: “No le hagan caso, es el mismo que cree que lo van a elegir para el Super Bowl” y “Qué envidia le tengo a Kunno, a él le pagan por humillarse y yo me humillo gratis”.

Kunno publicó un video tras retractarse de "ser pansexual" (Foto: Video/@SandyPD_kbf)

Por su parte, Kunno no se disculpó por su broma a pesar de que diversas colectivas LGBT+ y otros internautas señalaran que fue ofensiva. Sin embargo, cuando notó que se había convertido en tendencia, escribió un mensaje en Instagram para especificar que intentaría no levantar polémicas al iniciar el 2022.

“Yo diciendo que a partir del 1ero de enero seré alguien sereno, tranquilo y estaré fuera de problemas”, redactó sobre su video.

