Laura Flores abandonó un vuelo por sospecha de COVID-19: “El sentido común me ganó”

Pese a tener el permiso de la línea área, Laura decidió no viajar (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Laura Flores informó a sus seguidores que decidió abandonar su vuelo hacia la Ciudad de México ante un posible contagio de COVID-19. La actriz mediante un TikTok contó la historia y si bien la celebridad no presenta síntomas, su hijo tiene un riesgo de contagio.

La también cantante inició su relato contando que no se sentía plena de subir a su vuelo, a lo que llamó “presentimiento de madre”. No obstante, decidió abordar al avión. Durante el periodo antes del vuelo en el que aún se pueden tener los aparatos electrónicos en pleno funcionamiento, Flores recibió un correo que cambió todo.

“Estoy revisando mis mails y veo uno que me manda la escuela, diciendo que mi hijo estuvo expuesto a COVID”, compartió a sus fanáticos en redes sociales. Destacó que solo era un protocolo de rutina y hasta el momento su hijo no ha dado positivo a coronavirus.

La actriz recibió la noticia de que su hijo estuvo expuesto a coronavirus (Video: Instagram/@laurafloresmx)

Tras una conversación con su pareja, Laura Flores se optó a enseñar el correo electrónico a la azafata. Esta, a su vez, se lo mostró al capitán del vuelo que iba a realizar. “Y me dieron la opción, su usted se siente bien, puede ir, sin problemas”, solucionaron los tripulantes de la aeronave.

Pese a que Laura Flores tenía un compromiso laboral en México y que tuvo el permiso de la aerolínea, la actriz prefirió abandonar su viaje. Por una parte, explicó, que al ser notificada sobre el estado de hijo, las posibilidades de que ella también pueda contagiarse están presentes. Optó por resguardarse en su hogar de Estados Unidos y esperar para volver a México.

“La otra más importante, mi hijo. ¿Qué tal si necesita que su madre esté junto a él? Lo más prudente era bajarme. Se siente rarísimo”, agregó Flores sobre su experiencia. Aprovechó el audiovisual para disculparse de manera pública, pues no podrá estar presente en sus fechas de promoción de su nueva canción, Verte otra vez.

Laura Flores estuvo presente en la más reciente temporada de "MasterChef" (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Laura se tomó la molestia para dispensarse con los programas mexicanos a las cuales no asistirá. “Les mando un beso con mucho cariño, pero el sentido común me ganó. Para mí es más importante no exponer a absolutamente nadie y ver por mi familia”, terminó su TikTok.

Uno de los afectados de la ausencia de Laura Flores fue Sale el sol, el matutino de Imagen Televisión. Los conductores de dicho show aplaudieron la actitud de la histrión al cuidarse a sí misma y a los que la rodean.

Cabe destacar que el programa Sale el sol tiene a dos de sus conductores como casos positivos. Por un lado, Gustavo Adolfo Infante, quien confesó que se contagió por haber hecho un viaje a final de año a Cancún. “Se siente como si el Canelo Álvarez te hubiera dado una madriz* de aquellas”, contó el periodista de espectáculos

Gustavo Adolfo Infante se contagió tras viajar a Cancún (Foto: Twitter)

De igual modo, Paulina Mercado también dio positivo a COVID-19. La presentadora mencionó que empezó a sentirse mal e inmediatamente asistió a la clínica para hacerse la prueba. Al conocer la noticia, se aisló en su habitación, lejos de sus familiares. Mercado destacó que su primer síntoma fue el dolor de cabeza.

La celebridad Laura Flores no estuvo exenta del contagio durante el año pasado. La actriz formó parte de los enfermos por coronavirus que se vivieron al interior de MasterChef Celebrity. Flores narró que diario se hacían pruebas antes de grabar, por lo que dar positivo la tomó por sorpresa. “Me preocupe muchísimo y me dio mucho nervio, ya que pese a que estoy vacunada, uno no sabe si se pondrá mal o no”, narró para TvyNovelas.

Tras dar el resultado negativo el pasado 22 de agosto, Laura Flores se libró del COVID-19. No obstante, resaltó, que tuvo algunas secuelas que le duraron más tiempo. “El gusto me regresó, pero todavía el olfato no lo recupero al cien por ciento”, confesó en su momento.

