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Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este jueves

Se suspenderá temporalmente el servicio de abastecimiento de agua, así que revisa y alista las reservas

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Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

Durante este jueves 18 de junio, distintos barrios de Bogotá sufrirán la suspensión temporal en el suministro de agua debido a los trabajos de reparación, instalación y mantenimiento.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, aquí te decimos dónde serán, cuándo comenzarán y el tiempo previsto en la duración de las afectaciones, de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Los cortes de agua de hoy

Localidad: Chapinero.Barrios: La Porciúncula.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 82, entre la Carrera 9 a la Carrera 15.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Laureles.Lugar: De la Calle 63 Sur a Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82 De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur Transversal 79 D a Carrera 87 entre Calle 71 F Sur a Avenida Calle 75 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

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Localidad: Bosa.Barrios: Piamonte.Lugar: De la Diagonal 65G Sur a la Calle 68A Sur, entre la Transversal 80G a la Carrera 80M Bis A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Usaquén.Barrios: Estrella del Norte, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 151 a la Calle 164.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: San Gabriel Norte, Páramo Urbano II, Usaquén, Santa Ana, Cantón Norte.Lugar: De la Carrera 5 E a la Carrera 7, entre la Calle 108 a la Calle 127C Bis.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, Nueva Marsella.Lugar: De la Avenida Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

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