Tundieron a Gustavo Adolfo Infante por controversial postura sobre la comedia: “Es un ridículo”

Gustavo Adolfo Infante se quejó de los comentarios que reciben los comediantes en redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

El conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante fue duramente criticado por usuarios de redes sociales luego de que se viralizara un fragmento de su programa De primera mano en donde mencionó que los comediantes se han visto “limitados” tras diversas denuncias que han lanzado los cibernautas por los mensajes de homofobia y misoginia que han encontrado en sus discursos.

Las declaraciones del conductor se dieron durante la emisión del pasado 6 de enero en donde estuvo acompañado de la comediante Bettina Salazar, mejor conocida como Olga Sana. En aquella ocasión, Gustavo Adolfo puso en duda el futuro de los comediantes y recordó el caso de Javier Carranza, alías El Costeño, quien, en 2019, fue duramente criticado por hacer un chiste sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Las personas de la comunidad LGBT ya no lo permiten, las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas tampoco; y los chaparros ya no lo quieren, ¿entonces de qué se va a hablar en la comedia?”, mencionó Gustavo Adolfo Infante.

El conductor puso en duda el futuro de los comediantes ante los reclamos de los cibernautas (Foto: Twitter)

Por su parte, Olga Sana, quien durante su participación en el programa habló de su batalla contra el cáncer de mama, se lanzó en contra de “la generación de cristal” y aseguró que ella seguirá realizando su trabajo como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

“La generación de cristal neta están muy mal. No vamos por ustedes a dejar de decir las cosas, de hacer comedia. A mi no me interesa sí se ofenden. Señor ya no vamos a poder decir nada”, aseveró.

Ante ello, usuarios de redes sociales, principalmente de Twitter, recuperaron el fragmento y estallaron en contra del comunicador y la comediante: “Podemos reírnos de ineptos como tú, pero te quiebras”, “aprendan a hacer comedia y a respetar a las y los demás”, “los que se ríen de grupos vulnerables son los que menos soportan que se rían de ellos”, “¿en serio estos dos boomers pensaron que tenían un punto que debía ser defendido?”, “la audacia de la generación de piedra”, “vamos a seguir quejándonos hasta que aprendan o se retiren de su pseudo-comedia”, “es un ridículo”, fueron sólo algunos de los reclamos emitidos por los cibernautas.

Chumel fue criticado por diferentes usuarios en internet (Foto: Instagram/@chumeltorres)

En ese sentido, cabe mencionar que en días pasados, el youtuber y conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, quien se ha jactado de llevar a cabo comedia política en su programa, fue catalogado como racista, clasista e incluso xenófobo, luego de criticar a votantes y simpatizantes de López Obrador usando su color de piel y vestimenta como argumento.

“‘Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?’” escribió Chumel el 5 de enero en su cuenta de Twitter, acompañó su mensaje con la imagen de Maribel Madrigal, personaje principal de Encanto, la nueva película de Disney.

Con dicha frase, hipotéticamente pronunciada por algún o alguna simpatizante del presidente, Chumel dio a entender que es predecible el que una persona de piel morena, cabello negro y vestimenta folclórica vote por AMLO.

Esta fue la imagen con la que Chumel Torres se lanzó contra los seguidores de AMLO (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Ante ese mensaje, miles de internautas tundieron al también influencer por haber usado las características físicas de una persona para señalar sus posturas políticas.

Las críticas se centraron en señalar a Chumel por haber estereotipado a los votantes de AMLO de forma discriminatoria, por lo que rápidamente su nombre se convirtió en tendencia en Twitter.

