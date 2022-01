Bárbara de Regil revivió sus polémicas con YosStop y Gala Montes

Bárbara se ha visto envuelta en diferentes controversias, dos de ellas con Yoseline Hoffman y Gala Montes (Fotos: Instagram/@galamontes/@barbaraderegil/@justyoss)

Bárbara de Regil nuevamente arremetió contra YosStop y Gala Montes, con quienes ha tenido algunas de sus más famosas peleas en redes sociales. La actriz se defendió y dio su versión de los hechos detrás de las controversias que ha protagonizado.

Tras haberse convertido en polémica al enfrentarse en dimes y diretes con Gala Montes cuando expuso cómo fue que murió su mascota, De Regil habló abiertamente de cómo se siente respecto a los enfrentamientos que ha tenido de forma mediática y en redes sociales con su colega y también con Yoseline Hoffman, YosStop, a quien acusó de haberla engañado y causarle ataques en su contra por cibernautas.

En entrevista con Ventaneando, Bárbara recordó cómo inició su pelea con Hoffman, quien le dedicó todo un video a la actriz sobre su famosa proteína y la forma en que De Regil se le acercó para pedirle publicidad, pues Yoseline en su video la llamó “manipuladora” y “mentirosa”.

La influencer recordó cómo inició su pelea con YosStop debido a su proteína (Foto: Instagram/@barbaraderegil)

“Le escribí para ofrecerle mi proteína, (me dijo) ‘claro, por supuesto, tráemela’, y yo ‘¡ay!, ¡muchísimas gracias!, ¡te va a encantar’. Después le escribo: ‘¿Oye, que te pareció?, pruébala así’. (Me contestó) ‘Sí, la verdad es que me encantó, está buenísima, no me inflamó, pero no la puedo subir porque yo estoy con otra marca’ y no sé qué”.

Cuando a mí me habla alguien y me dice: ‘Te quiero mandar una marca de chamarras’, y yo te lo acepto, es porque yo te voy a regalar publicidad, sino te digo ‘mejor te la compro’”, comenzó la protagonista de Rosario Tijeras.

Esto habría molestado a Bárbara, por ello le reclamó a YosStop el hecho de que recibió su producto y no le dio publicidad a cambio. Según recordó la influencer fitness, ella le escribió a Hoffman: “Me hubieras avisado”, lo que resultó en el video que hizo la youtuber arremetiendo contra De Regil y su forma de pedir publicidad.

Yoseline llamó "Lady Proteína" a Bárbara por su comportamiento (Foto: YouTube/JustYoss)

“Cuando hizo el video de mí, nos seguíamos, le puse: ‘¡Wow!, qué fuerte que hayas usado un mensaje tan privado para hacer un video tan ruidoso, me encantaría hablar de ti como tú lo haces de mí, pero no puedo porque no te conozco’, y ese mensaje lo uso y dijo: ‘¡Qué loca!, me acaba de escribir’, y yo, ‘pobre chava, seguramente está usando eso’”, se defendió la actriz.

Por otra parte, la protagonista de Loca por el trabajo recordó su enfrentamiento con Gala Montes, a quien dijo no conocer y no entender por qué comenzó el ataque contra ella al relatar cómo fue la muerte de su mascota. Aseguró que lo que comparte en sus redes sociales no es para llamar la atención, sino porque busca que otras personas reciban un mensaje a partir de su contenido, dijo.

“Este domingo voy a ir a un hospital, ya lo subiré y lo subo no porque diga: ‘Miren lo que estoy haciendo’, lo subo porque si yo tengo el poder de usar mis redes para motivar a que alguien más haga algo por alguien, lo voy a seguir haciendo”, explicó.

Y es que después de que Bárbara dijo que su can falleció tras comer veneno para ratas, Montes aseguró que era por irresponsabilidad y la acusó se subir ese tipo de contenido, así como también comparte fotos con personas de grupos vulnerables para llamar la atención de internautas o para promocionar sus productos.

