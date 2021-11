Gala Montes explotó nuevamente contra Bárbara de Regil: “Me parece lo más siniestro”

Gala Montes nuevamente se fue contra Bárbara de Regil y quienes arremetieron contra ella tras la muerte de la mascota (Foto: Instagram / @barbaraderegil @galamontes

Gala Montes nuevamente arremetió contra Bárbara de Regil después de que la influencer aseguró que no había buscado llamar la atención con la muerte de su mascota, pues la actriz argumenta que sí lo hizo, y no ha sido la primera vez.

El pasado 13 de noviembre murió la pastor belga de Bárbara de Regil por envenenamiento. Ella compartió cómo fueron las últimas horas de su mascota, la cual falleció después de haber comido veneno que un fumigador había puesto en la casa de la influencer.

Desde que compartió la noticia, Gala Montes se fue contra la protagonista de Rosario Tijeras, pues la acusó de ser “una persona a la que se le muere un perro a los seis meses, sigue comprando perros y puede adquirirlos así nada más”.

Las críticas comenzaron cuando Bárbara compartió que su mascota Nala había fallecido el pasado 13 de noviembre (Foto: Instagram/@nala.deregil)

Varios artistas apoyaron el comentario de Montes y otros arremetieron contra ella, como la misma De Regil que aseguró habrían sido críticas sin fundamento.

Los internautas también acusaron a Gala de estar “colgándose” de la fama de la influencer, por lo que ella nuevamente respondió que si ella buscara hacerse famosa a partir de otra celebridad, no escogería a Bárbara.

“No estoy buscando hacerme famosa, en primera. Creo que la fama es un arma y si no sabe utilizar pasan ese tipo de cosas. Si quisiera colgarme de alguien, no lo haría de Bárbara de Regil, definitivamente”, respondió la actriz en un encuentro con los medios.

La protagonista de Diseñando tu amor también argumentó que cualquiera subiría un video después de que se murió su mascota, pero no por las mismas razones por las que lo hizo Bárbara. “Me refería a que yo he visto varias publicaciones en las que ella se hace caravana con sombrero ajeno, en las que sube y expone enfermos, eso me parece lo más siniestro”, dijo Gala.

Gala aseguró que De Regil está utilizando la muerte de Nala para llamar la atención, como lo ha hecho en otros casos (Foto: Instagram @galamontes)

Agregó que hoy le sigue molestando la forma en que De Regil se defendió de sus comentarios, no sólo porque la hizo ver como la mala de la película, sino porque hoy ya tiene una nueva mascota, algo de lo que ella tiene conocimiento aunque la influencer no ha compartido contenido con este can.

Y es que desde el pasado 12 de noviembre la creadora de contenido fitness compartió en redes sociales que Nala tuvo que ser llevaba al veterinario ya que se veía mal. Con el pasar de las horas, la perrita se tuvo que quedar en el veterinario para que la sometieran a una cirugía, pues presentaba cuerpos extraños en su estómago.

En la madrigada del 13 la mascota falleció debido a que comió veneno para ratas que se encontraba en el patio de la casa de Bárbara. Horas después, la influencer compartió en un video, en el que está llorando y contando todo lo que aconteció con Nala.

Nala murió tras haber comido veneno para ratas (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Las críticas no faltaron en llegar y las que más llamaron la atención fueron las de Gala Montes, quien aseguró que en su casa también han tenido que fumigar y ella ha cuidado de sus mascotas para que no se intoxiquen, no despegándose de ellas por dos días, pues sabe el riesgo que existe después de que se impregna veneno.

La actriz finalizó señalando que las acciones que ha llegado a hacer Bárbara y que comparte en sus redes sociales son negativas para la sociedad. “Estos son nuestros influencers, no les tengo que decir más. Es preocupante porque esta es una cosa de muchas que son bastante negativas para la sociedad”, dijo.

