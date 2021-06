“Se hace la víctima”: la dura crítica de Yosstop a Bárbara de Regil tras polémica de la proteína

(Video: TikTok/JustYoss)

Ante la polémica de Bárbara de Regil con su proteína Loving it,, que resultó no ser tan buena como se prometía, y el intento de censura a quién develó la información a través de un análisis de laboratorio, las críticas no han parado de caer sobre la influencer y, en esta ocasión, la youtuber Yosstop no se quedó callada.

La controversial creadora de contenido compartió a través de su cuenta de TikTok su postura hacia toda la situación y no tardó en arremeter contra de Regil, no sólo por el asunto de la proteína, sino por su participación en promocionar al Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram. Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándosela nariz porque no he parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional”, comienza a decir Yoss.

Asimismo, remarca irónicamente que de los apuntes mostrados por la actriz que dio vida a Rosario Tijeras, no alcanzaban ni para formar un párrafo.

“Hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, eso no es lo que tiene. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se forza tanto que parece un positivismo tóxico pero no lo es”, añadió la youtuber.

(Video: TikTok/JustYoss)

De igual forma, ahondó que Bárbara sólo estaba intentando manipular a sus seguidores para que se compadecieran de que Aries Terrón, el nutriólogo que reveló los componentes reales de la fórmula que compone su proteína, la había insultado.

“Me hago la víctima porque así son en las telenovelas que he salido y por último y más importante, sigue mintiendo que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir, no sí fue mi opinión sincera y honestamente yo me cuestiono quién ching*dos le cree”, arremetió Yosstop.

Después del tiktok que subió la youtuber, Bárbara de Regil le respondió a través de Instagram poco tiempo después.

“Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido. Pero... no te conozco y no tengo tanto tiempo”, dice una captura de pantalla que mostró Yoseline Hoffman.

Ante esta pelea, Yosstop ahondó en que no iba a entrar en disputas con la actriz y que prefirió no responderle.

Cabe recordar que, la madrugada de este jueves 17 de junio Bárbara de Regil utilizó sus redes sociales para romper el silencio y tomar una posición sobre el conflicto que la involucra con el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y la polémica por su proteína Loving It.

Bárbara de regil habla de la polémica con el PVEM

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana reconoció que le gustó la idea de “apoyar a las mujeres violentadas”, una propuesta que difundió el PVEM para que influencers les dieran promoción previo a la jornada electoral.

La declaración que más llamó la atención del público, de sus fanáticos y detractores, fueron las aseveraciones de que nunca amenazó al nutriólogo que analizó con malos comentarios a su proteína; sin embargo, ella sí recibió fuertes amenazas.

Bárbara de Regil aseguró sentirse “apaleada” por los comentarios y por todo lo que generó el nutriólogo con sus críticas y sus posteriores señalamientos, pues vive con miedo al ser amenazada, y al recibir amenazas contra su familia.

SEGUIR LEYENDO: