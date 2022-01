Kalimba podría casarse y formar una familia este 2022

El cantante fue entrevistado por Irma de Mimí Contigo (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba externó cuáles son los propósitos de Año Nuevo que espera cumplir durante este 2022. El cantante confesó que le encantaría construir una familia y tener más hijos, esto debido a que no ha tenido la oportunidad de convivir con sus hijos como le gustaría.

El exintegrante de OV7 concedió una entrevista para Hoy, donde compartió con los espectadores una de sus metas para el presente año. Con gran ilusión, el interprete de grandes éxitos como Tocando fondo, se te olvidó y No me quiero enamorar contó que se encuentra en un momento de su vida donde quiere formalizar una relación sentimental, unir su vida con una pareja y tener más descendencia.

“Me gustaría tener unos hijos más, uno o dos más, casarme; vivir esa parte y esa experiencia que no me ha tocado”, declaró ante las cámaras del matutino de Televisa.

El también actor que debutó en Carrusel de las Américas en 1992, reflexionó sobre la relación que lleva con Aitana y Mikah, hijos que procreó en sus anteriores relaciones. Kalimba aseguró que trata de compartir tiempo de calidad con ambos pero, a pesar de ello, lamenta mucho no haber estado presente en algunos momentos de su vida.

“He tenido dos hijos, pero de lejitos, o sea, los amo cuando están conmigo, pero la mayor parte del tiempo están con sus mamás”, añadió.

Kalimba comentó que desde que era un niño tenía el deseo de formar una familia y, no solo eso, casarse con la mujer de sus sueños. El intérprete de 39 años recordó que llegó a compartir dichos planes con algunas mujeres de su dinastía y explicó que probablemente su ilusión surgió de las enseñanzas que le dejó su madre.

“Lo digo con toda honestidad, yo de chiquito era de los que jugaba con mis primas...o sea ellas decían cómo querían su boda y yo la mía. Vengo de un matriarcado, el cual respeto y admiro, quiero mucho a las mujeres por las soñadoras que son y por lo que nos enseñan dentro del cariño, definitivamente el ser familiar proviene de ellas”, continuó.

Tras el paso de los años y las relaciones amorosas que vieron su fin, el oriundo de la Ciudad de México mencionó que no ha perdido la esperanza de encontrar a la pareja con la que pueda ver sus sueños hechos realidad y espera conocerla este 2022.

Por otro lado, recientemente trascendió que el cantante habría sufrido discriminación por sus tatuajes, aretes y perforaciones, un look que actualmente sigue generando controversia en algunas personas. Fue durante un encuentro con los medios que el exintegrante de OV7 comentó que dicho look no solía ser bien visto por algunos patrocinadores, uno de los motivos por los que decidió abrir una fundación.

“Desde que empecé mi fundación y quise empezar ayudar, sí había algunas puertas que no se abrían, porque volteaban a ver a una persona llena de tatuajes, el pelo muy llamativo, mi manera de vestir, muchos aretes y era como: ‘no sé si mi patrocinador y mi marca quiera poner su dinero aquí’, no lo veían congruente. Hubo un poquito de resistencia al principio”,

Kalimba explicó que los patrocinadores solían catalogar su imagen como algo no congruente con sus ideales, por lo que terminaban dejándolo de lado. El cantante aseguró que ese tipo de situaciones suelen repetirse continuamente en México sin diferencia de profesión y mencionó que dicho estigma social sigue siendo un tema bastante complejo.

“la sociedad ha sido así desde el principio de los tiempos. Ahorita estamos haciendo una obra que se llama José, El Soñador basada en el libro de la biblia sobre los dos personajes más importantes de la humanidad y del que parte la humanidad entera”, declaró sobre la obra que hará junto a Carlos Rivera y Fela Domínguez.

