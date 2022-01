Andrea Legarreta incendió las redes con atrevido bikini negro

Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores de redes sociales al posar, por primera vez este 2022, en bikini negro, recibió el Año Nuevo junto a su familia y festejó el cumpleaños de su madre con un emotivo mensaje.

La presentadora de televisión disfrutó de unos días en la playa junto a su esposo Erik Rubín y sus dos hijas. La familia decidió recibir el 2022 en el paradisiaco lugar donde presenciaron hermosos atardeceres juntos por alrededor de una semana, así lo presumió Andrea Legarreta en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, una de las primeras publicaciones que hizo la conductora de Hoy este inicio de año, la que más llamó la atención de sus casi 6 millones de seguidores en Instagram, estuvo compuesta por un par de fotografías donde Andrea Legarreta presumió su escultural figura en un bañador negro de dos piezas.

(Captura: @andrealegarreta/Instagram)

“Hey beach!!”, escribió la también actriz en su posteo. En ambas postales, la actriz cubrió el área de su busto con un sombrero café, esto después de que hace unos días revelara cuáles fueron las razones que la llevaron a tomar la decisión de retirar los implantes de silicón que tenía en sus senos.

La confesión se dio después de que Andrea Legarreta, Shanik Berman, Galilea Montijo, Arath de la Torre y Paul Stanley hablaran sobre Michelle Renaud, quien dio a conocer que se retiró sus implantes de busto debido a los problemas de salud que ya le estaban ocasionando.

“Pues es que sí, lo que te guste y lo que no te guste. Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes, no lo había comentado, en exclusiva para Hoy”, dijo Andrea Legarreta ante las cámaras de Hoy.

(Captura: @andrealegarreta/Instagram)

En esa ocasión, la presentadora de 50 años comentó que ese tipo de intervenciones quirúrgicas pueden llegar a afectar a algunas mujeres, pues se puede desarrollar un síndrome. De esta manera, Andrea aclaró que su decisión se basó en la prevención y recomendó que todas aquellas personas que tienen implantes hagan revisiones táctiles constantemente.

“Le llaman breast implant illnes y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten. Yo por ejemplo dije: ‘A esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los plásticos ahí y la verdad es que yo lo decidí”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: