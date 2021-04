“Me acusa de invadir su privacidad”: el fotógrafo agredido por Livia Brito fue contrademandado por la actriz

Ernesto Zepeda aseguró que la actriz dijo que "ya está harta de los mexicanos" (Foto: Archivo)

Ha pasado casi un año desde que el fotógrafo Ernesto Zepeda emprendiera acciones legales contra Livia Brito y su novio, y es que fue en julio de 2020 cuando la pareja agredió físicamente al paparazzi y le arrebató sus pertenencias, entre ellas la cámara con la que realiza su trabajo.

Fue mientras vacacionaban en Cancún que la pareja reaccionó violentamente contra el periodista gráfico y aunque hasta el momento no se ha llevado ninguna audiencia ni se ha llegado a una resolución, ahora el caso ha dado un giro inesperado.

Esto tras varios meses en los que ha trascendido información que revela que Brito supuestamente se había expresado negativamente de los mexicanos, hechos que fueron negados por la actriz cubana quien próximamente estará de vuelta en la pantalla de la mano del productor El güero Castro con la telenovela La desalmada.

Livia Brito regresó a Televisa tras su escándalo con Zepeda (Foto: Instagram / @liviabritopes)

Y es que el paparazzi reveló al programa Despierta América, que la famosa ha decidido contrademandarlo por haber invadido su privacidad, por lo que ahora él enfrenta un nuevo proceso legal.

Zepeda aseguró que se encontraba a la salida del Ministerio público, pues fue citado a declarar por la denuncia de la histrionisa:

Vine a comparecer, lo solicitó el Ministerio Público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad

Zepeda se mantiene firme en su denuncia y asegura que no desistirá hasta ver justicia (Captura de Pantalla: Youtube @elcandelero)

El fotógrafo también destacó que no cree que esta demanda proceda, pues al ser Livia una figura del espectáculo y haberse encontrado en un lugar público cuando sucedieron los penosos hechos, podría ser fotografiada sin que esto incurra en alguna sanción:

“Ella alega que la privacidad debe de respetarse, y es cierto, pero al ser figura pública debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente o que no le tomen una foto”, agregó a sus declaraciones confiado en que la contrademanda solicitada por la cubana no obtendrá seguimiento.

Respecto al proceso legal que él interpuso a mediados del año pasado cuando dio a conocer también mediáticamente que la actriz se había comportado de una manera déspota y agresiva, lamentó que no esté procediendo tan rápido como la recién interpuesta por la actriz; pero puntualizó que sigue vigente y no parará hasta hacer justicia:

"El güero" Castro le dio una oportunidad a la cubana de regresar a las telenovelas (Foto: Instagram @elgueromex Instagram @liviabritopes)

Mi denuncia está y va corriendo. Siguen integrando el expediente, ya son 10 meses, ya se tardó mucho y ella interpuso su denuncia y me citaron a que diga que es lo que está pasando con esta situación

Además, se dijo confiado en que la justicia estará de su parte y hasta le mandó un mensaje a la polémica famosa: “Ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar, en algún momento tiene que llegar y se tiene que hacer cargo”, añadió.

Debido a la pandemia, su caso no se ha resuelto: “Se tramitó hace 10 meses y ella interpuso la suya. Me citaron a que diga esto que está pasando; es sencillo, estaba en la playa tomándole fotos en un espacio público y con mucha gente, no era propiedad privada y pues me violentó junto con su novio”, expresó.

En distintas ocasiones Livia Brito ha huido de la prensa para evitar dar declaraciones respeto a su demanda (Video: Multimedios)

Zepeda busca que la actriz de telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse y Médicos: Línea de vida se haga responsable por los daños que se le causaron, entre los que se incluyen golpes y cicatrices, mismos que según el fotógrafo aún presenta en su cuerpo.

“Ya pasó mucho tiempo del tema pero no lo voy a soltar hasta que se hagan cargo de lo que tienen que reponer o en su casi que lo doga el mismo juez”, finalizó el periodista gráfico desde el Ministerio.

