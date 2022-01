Edson Zúñiga, “El Norteño”, confesó que Elba Esther Gordillo se le insinuó: “Puso su pie en mi boca”

Edson Zúñiga, la identidad de la persona que interpreta a El Compayito (Foto: Youtube/Unicable)

El cómico mexicano, Edson Zúñiga, también conocido en el medio del espectáculo como “El Norteño” y famoso por su personaje “El Compayito”, confesó que hace algunos años la exlíder sindical, Elba Esther Gordillo, se le insinuó para tener un trato romántico con él.

Durante una entrevista con el comunicador Yordi Yosado, Edson Zúñiga recordó el cortejo que recibió por parte de la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) cuando trabajó como su copiloto cuando tenía cerca de 20 años.

Edson Zúñiga recordó el cortejo que recibió por parte de la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Foto: Archivo)

El ahora comediante reveló que todo ocurrió durante una ocasión que trabajó para “La maestra” en Guerrero: “Yo volaba para Elba Esther Gordillo(...) Íbamos a Monterrey, a Nuevo León, a Chiapas, porque la señora es de Chiapas, a Guadalajara, a todos lados. Yo iba como copiloto y el capitán (era) Chávez”, recordó.

Edson reveló que Elba Esther abusaba de la bebida de manera cotidiana: “Esta gente, toda la gente, son personas normales. Esta señora que tenía unas cargas laborales, unas cargas emocionales muy fuertes (...) Entonces, ¿qué pasa ahí? Ella tomaba pero si bonito”, narró.

Edson Zúñiga interpretando a El Compayito en La Jugada, donde se presentó como Sancho Villa (Foto: Youtube/TUDN México)

De acuerdo con la narración fue en uno de estos momentos que, con el calor de los tragos, Elba Esther se le insinuó y el puso un pie en los labios cuando lo mandó a hacerle un favor. Esto, con la intención de tener un acercamiento íntimo con él, según contó.

“Estábamos en una junta del magisterio en Zihuatanejo, Guerrero. La señora había tomado unas copas y luego, en Guerrero, que la gente es caliente. Había sido una junta larga, en algún momento ella me dijo ‘Hijo, por favor ve a la habitación y ahí hay unas sandalias, por favor, tráemelas’”.

El joven cumplió la orden, sin embargo, al llegar a la habitación reparó en la presencia de “La Maestra”: “Entonces yo fui a su habitación, me da la llave y a la hora que entro a su habitación ahí estaba ella. No supe cómo se trasladó (...) Pero yo me acuerdo que yo abro la maleta, y dice: ‘¿No encuentras las sandalias?”, continuó en un tono un tanto coqueto.

“Entonces, la señora se zafa su pie de la zapatilla y me lo pone en la boca. Entonces, si tu cuentas un segundo con 20 milésimas, ya estaba yo en Morelos. Así de ‘Nooo, no mam*r’”, siguió en la narración con un ademan de echarse a correr.

Yordi Rosado (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

En la entrevista, el cantante reveló otros detalles de aquel encuentro e incluso recordó que al momento de recibir ese gesto, se quedó sin aire y no pudo decir nada, solamente resolvió en salir de la habitación de la exlíder sindical.

“Salí volando y nunca jamás en la historia (me volvió a decir algo) porque yo habré tenido 22 o 23 años, no, no puede ser”, recordó el comediante. Además agregó:

“Así que tú digas que nos lleváramos de cuates, la verdad es que no (...) Sí le llegué a servir su coñac, pero la verdad de eso a contarle un chiste, no. Porque la verdad es que toda la vida esutvo inmersa en sus cuestiones”, reveló el comediante, quien narró la historia de su encuentro.

Además, “El Norteño” reveló que además de su trabajo como copiloto, también trabajó en otros oficios antes de dedicarse de lleno a la comedia. Incluso laboró como carnicero, tiempo durante el cual habría manenido algunas relaciones con mujeres más grandes que él que asitían al mercado en donde laboraba.

