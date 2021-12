“Está muriendo”: YosStop habló sobre la libertad de expresión

La youtuber añadió que ha sido juzgada por solo un fragmento de lo que representa todo su contenido (Foto: Instagram/@justyoss)

Después de permanecer varios meses privada de su libertad y recientemente salir del penal de Santa Martha Acatitla, YosStop ha retomado poco a poco su presencia en redes sociales.

En esta ocasión, Yoseline Hoffman fue entrevistada por el youtuber Diego Ruzzarin. Durante la plática -que duró aproximadamente una hora-, la influencer respondió a todo tipo de preguntas incluyendo: qué es para ella la justicia, la conciencia, el perdón e, incluso, la venganza.

No obstante, respecto a la responsabilidad que conlleva para las figuras públicas dar su opinión, YosStop aceptó que todo lo que se diga tiene un peso o una repercusión. Mencionó que en su caso, el contenido que ha realizado a lo largo del tiempo es de entretenimiento y siempre fue bien intencionado.

“A pesar de que juzgaba personas o criticaba personas, siempre mi intención era darle un mensaje positivo a la gente. Pero ahora, aunque sea entretenimiento, sea comedia, ahorita el tema de dar opiniones o echarte un chiste que es incorrecto está difícil y es ponerte la soga al cuello, la mayoría de la gente ya no quiere”, recalcó.

Yosstop dijo que quiere aportar cosas buenas con su contenido (Foto: justyoss / Instagram)

En este sentido, expresó que su forma antigua de hacer videos podía ser “agresiva”, pero añadió que esa era la forma de entretener.

La libertad de expresión siento que se está muriendo y que también por lo menos en mi caso o en muchos ya no entiendes donde está el límite. En qué momento ya de plano no existe la libertad de expresión y en qué momento la estás pasando.

Asimismo, en otra parte de la charla, la youtuber dijo que durante este tiempo la han juzgado por algo que hizo hace muchos años y destacó que no era la misma persona de ese entonces, pero que dejaba los videos en su canal porque era una forma de ver su yo del pasado aunque no pudiera borrar su ignorancia e inconsciencia de antes.

“Sé y también lo vi con mi caso como la gente puede tergiversar las cosas tan fácil. De un cachito, pum lo invento, lo hago diferente. Ahora dijo esto, ahora hizo esto, de cualquier cosa y claro, entonces la gente se queda con segundos y lo creen. En lugar de ver todo lo que he hecho, todas las otras cosas, ah no, solo me quedo con esto: ‘una vez le dijiste tonta al vaso y entonces le dijo tonta al vaso’ y todo lo demás no importa”, añadió.

La influencer mencionó que la línea entre la justicia y la venganza es muy delgada (Foto: justyoss / Instagram)

Cabe recordar que hace unas semanas YoStop salió de la cárcel después de llegar a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez tras ser acusada por presuntos delitos relacionados al al almacenamiento de pornografía infantil.

Así, en una transmisión en vivo que hizo la influencer con Saskia Niño de Rivera, activista penitenciaria, Hoffman definió su tiempo encarcelada como “una muerte de mi misma” y como una gran lección que le permitió valorar, así como soltar a aquellas cosas de las que ya no tenía control una vez que se vio privada de su libertad.

Aseguró que ella no se merecía haber estado presa, y que muchas otras personas ahí tampoco deberían de estar tras las rejas. “No, no creo que me lo merecía, definitivamente no, pero creo que todo pasa por algo”.

