De Rix a YosStop: los famosos que salieron de la cárcel este 2021

El 2021 fue un año que marcó al mundo del espectáculo, pues algunas figuras públicas enfrentaron a la justicia de maneras en las que, quizá, no creían posibles. Así, desde actores a influencers tuvieron que experimentar lo que es vivir privados de su libertad durante un periodo de tiempo.

Las y los artistas mencionados a continuación salieron de prisión debido al principio de “justicia restaurativa”, lo cual puede ser entendido como reparación de daño o la obligación al imputado de resarcir los agravios a favor de la víctima.

Rix

Uno de los primeros casos que resonó fue el de la youtuber Nath Campos, quien publicó en enero un video en su canal con el título Mi historia de abuso, donde contó que una noche fue de fiesta con algunos amigos a un centro nocturno de la Ciudad de México.

Al momento de irse, uno de sus acompañantes: Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como Rix, se ofreció a llevar a la joven a su departamento y ahí abusó sexualmente de ella.

“De las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, pensar que Rix ya se iba a ir, entrar a mi cuarto como quitarme el jumper y meterme a la cama como para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, contó Nath en dicho video.

Cuando se dio a conocer que el influencer había sido denunciado por la víctima, intentó disculparse y negó los hechos por los que se le acusaban.

“Al día siguiente, nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche”, expresó en ese entonces y remarcó que entró en pánico la primera vez que se enteró de lo señalado por Nath, ya que él “nunca haría nada contra la voluntad de nadie”.

El 25 de febrero, Rix fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Posteriormente. fue vinculado por el delito de violación agravada en grado de tentativa y se le determinó prisión preventiva oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza. Tras declararse culpable el 1 de septiembre, el youtuber fue condenado a tres años y dos meses de prisión.

No obstante, horas después del anuncio la FGJCDMX informó que Rix salió libre con diversas restricciones como un “sustitutivo de la pena”, reparación de daño a la víctima y prohibición de acercarse.





Eleazar Gómez

El actor de Atrévete a Soñar fue detenido el 5 de noviembre de 2020 por los cargos de golpear e intentar estrangular a Stephanie Valenzuela, una modelo de Perú que era su novia en ese entonces. Los hechos sucedieron después de que los vecinos reportaran un pedido de auxilio en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

En los días posteriores, Eleazar fue trasladado al Reclusorio Norte y fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar equiparada. Pero, tras solicitar un recurso legal donde podría estar en libertad condicional y que este le fuera negado, el actor regresó a prisión.

Durante 2021, se iba a realizar una nueva audiencia entre las partes, pero, debido a la pandemia por COVID-19 fue pospuesta y hasta febrero se habló sobre un posible acuerdo de reparación para que la modelo otorgara el perdón a Eleazar.

En este sentido, el 25 de marzo, el acusado pidió un proceso abreviado y se declaró culpable. Por lo que, el artista fue puesto en libertad condicional y tuvo que pagar 420 mil pesos a la víctima, además de no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, pedir disculpas públicas y no acercarse a Tefi Valenzuela.

YosStop

Uno de los casos más controversiales fue el de Yoseline Hoffman, quien revictimizó -a través de un video llamado Patética Generación- a Ainara Suárez, una joven que fue abusada sexualmente.

El caso fue dado a conocer en marzo de 2021, cuando la asociación civil FemXFem señaló que a la youtuber se le imputaban los cargos de violación equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 187 del Código Penal aplicable en la CDMX.

Así, el 29 de junio de 2021 elementos de la Policía de Investigación trasladaron al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla a la influencer. Días después, Yoseline fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Durante su estancia en el penal, YosStop mantuvo activas sus redes sociales y publicó a través de su novio todo tipo de reflexiones y experiencias. Incluso, inició un proyecto llamado Una mujer en la cárcel donde esperaba “amplificar la voz” de personas que se encontraban en la cárcel.

Fue hasta la noche del 30 de diciembre de 2021, cuando la FGJCDMX autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal contra Yoseline. A través de el comunicado, se indicó que el el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación.

Además, Ainara aceptó la reparación de daño, pero a través de un acuerdo reparatorio, el cual obliga a YosStop a otorgarle diversos bienes materiales, pago de una cantidad económica, no contactar a la afectada, una disculpa pública, no expresarse de forma denigrante hacia cualquier persona, publicar un video cada mes de cursos a los que asistirá, donar 5% de sus ingresos a asociaciones y capacitarse en tema de víctimas.

