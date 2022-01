Los mexicanos que triunfaron en Marvel durante este 2021

Mexicanos en Marvel 2021 Foto: Especial Infobae

El 2021 fue un año muy exitoso para los mexicanos que colaboran con Marvel Studios. Diversos connacionales incursionaron en algunas de las series y películas presentadas en la fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel que el siguiente año continuará trayendo sorpresas a los millones de seguidores del Multiverso Marvel.

Durante todo el año, los mexicanos seleccionados por Marvel tuvieron la posibilidad de trabajar en el proceso de la Fase cuatro que inició con WandaVision en enero y que concluyó con la serie de Disney+, Hawkeye el 23 de diciembre. Dentro del proceso, diversos actores con raíces aztecas saltaron a la fama tras participar con los gigantes cinematográficos: Disney Production y Marvel Studios.

El primero en saltar a la fama fue el histrión estadounidense de origen mexicano-colombiano, Danny Ramirez, quien tuvo la participó en el desarrollo de The Falcon and the Winter Soldier y en el cual destacó como un fiel amigo de Anthony Mackie en el papel de “Sam Wilson/Falcon” y de Sebastian Stan en el rol de “Bucky Barnes/ Winter Soldier”.

Danny Ramirez en Marvel Foto: Marvel

El papel de Ramirez fue muy importante para la trama de la serie de Marvel, según lo calificó The Hollywood Reporter. La llegada del actor, ha despertado relevantes teorías de que podría ser él quien termine de trazar el futuro del Universo de Marvel al tomar el papel de “Joaquín Torres”, quien se convierte en el nuevo Falcon.

Asimismo, es importante recordar que dentro de la serie, en el cuarto capítulo, titulado El mundo entero está observando, después de una de las escenas de acción que tiene el nuevo Capitán América, “John Walker” (Daniel Brühl), uno de los villanos logra escaparse por una coladera y señala que la fuga fue copiada al narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán: “No puedo creer que imitó a ‘El Chapo’”, dijo Falcon y quien es interpretado por Anthony Mackie.

Otro de los personajes que se vio involucrado involuntariamente en el desarrollo de las cintas de Marvel fue David Zepeda, cuando el importante histrión mexicano apareció en la escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage donde Tom Hardy “Eddie Brock/Venom” se encuentra recostado en una cama mientras observan la telenovela Acorralada (2007).

Aunque la presencia de Zepeda en Venom: Let There Be Carnage no tendrá relevancia alguna en el Universo Cinematográfico de Marvel, fue un momento muy emotivo para los seguidores mexicanos que volvieron tendencia la escena extra de la cinta dirigida por Andy Serkis.

(L-R): Kingo (Kumail Nanjiani), Makkari (Lauren Ridloff), Gilgamesh (Don Lee), Thena (Angelina Jolie), Ikaris (Richard Madden), Ajak (Salma Hayek), Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh), Phastos (Brian Tyree Henry) and Druig (Barry Keoghan) in Marvel Studios' ETERNALS. Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Saltando algunos meses, hasta el 4 de noviembre y con la esperanza de revivir a los cines tras la llegada del COVID-19, llegó la última película producida en solitario por Marvel Studios en 2021, Eternals, la cual fue recibida con gran aceptación por el público, ya que contaba un gran elenco como Angelina Jolie “Thena”, Richard Madden “Ikaris” y la mexicana, Salma Hayek como “Ajak”.

En la cinta, la oriunda de Coatzacoalcos, Veracruz, tuvo la posibilidad de intepretar a “Ajak” quien, según Marvel, en los cómics creados por Jack Kirby y Stan Lee, es miembro de los Eternos Polares, un grupo de seres inmortales, pues sus apariciones datan desde el año 2500 A.C. de ahí el origen del nombre “Eternals”; el personaje interpretado por Hayek, además de ser uno de los personajes más importantes en la historia, es una erudita en la arqueología tras su interacción con culturas antiguas.

Cabe señalar, que otra de las protagonistas de Eternals es (Makkari) Lauren Ridloff, quién se convirtió en la primera superheroína sorda de Marvel, tiene ascendencia mexicana gracias a que su padre es mexicano-estadounidense.

Primer vistazo oficial de Tony Dalton en Hawkeye de Marvel Foto: Facebook/@Ed Film News

Para empezar a dar fin a este recuento de mexicanos que saltaron al estrellato durante 2021 con Marvel, es valioso destacar al histrión México-Estadounidense, Tony Dalton, quien dio vida a Jack Duquesne, un importante espadachín y el cual es un villano experto en espadas, según los cómics de Marvel.

Sin embargo, al final de temporada de Hawkeye, fue todo lo contrario, ya que se volvió aliado de Kate Bishop (Hailee Steinfeld) y se espera que regrese en alguna nueva producción de Marvel Studios en el futuro.

Por otro lado, uno de las nuevas caras dentro de la actuación mexicana es el joven actor, Cristo Fernández, nacido en Guadalajara, Jalisco, y el cual se ha abierto camino en diversas producciones considerables en Estados Unidos como la serie de Apple TV+, Ted Lasso.

Cristo Fernández en Marvel Foto: Instagram/@cristofernandez.mx

Aunque es importante mencionar, que el joven nacido en Jalisco, tuvo una pequeña aparición en la primera escena poscrédito en Spider-Man: No Way Home.

Cristo Fernández, da vida al bartender que atiende y le cuenta a Eddie Brock (Tom Hardy) sobre la muerte de Iron Man (Robert Downey Jr.), la existencia de Hulk (Mark Ruffalo) y los cinco años que pasaron desaparecidas las víctimas del chasquido de Thanos (Josh Brolin), es decir, le narró todo lo que sucedió en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Venom resulta ser uno de los colados al universo del MCU (aterrizado en una playa mexicana), consecuencia de la fractura del multiverso por culpa de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). El simbionte lo confirma al sentir cómo desaparece lentamente y Venom grita: ‘no, no otra vez, acabamos de llegar’. Y se esfuma. Pero un hijo del simbionte queda en la barra y se desliza antes de finalizar la escena.

