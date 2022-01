Las parejas que terminaron su romance durante el 2021

Algunas de las parejas de famosos que terminaron en 2021, ya iniciaron un nuevo romance con otra persona (Foto: Especial)

El 2021 nos dio diversas sorpresas dentro del mundo del espectáculo: nuevos romances, tristes pérdidas, el surgimiento de grandes estrellas, discos musicales que serán recordados como indiscutibles joyas en la historia de la música, sólo por mencionar algunas.

Asimismo, el 2021 se llevará consigo romances fallidos, parejas que no pudieron consolidar su cariño, o en su defecto, famosos que creyeron que habían encontrado su “media naranja”, pero que empezarán el 2022 lejos de esas personas.

(Foto: EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo)

Uno de los rompimientos más hablados por gran parte de los medios de comunicación a nivel internacional fue el de icónica cantante Jennifer López y el beisbolista Alex Rodriguez durante el mes de abril.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron al programa Today. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de ambos”.

Sin embargo, previo al anuncio, el medio estadounidense Page Six había revelado que las estrellas, que se comprometieron en 2019 pero pospusieron su boda dos veces, citando la pandemia de COVID-19, se habían separado debido al escándalo de Rodriguez con la estrella de Southern Charm, Madison LeCroy.

Las coprotagonistas de LeCroy la acusaron en directo de tener una relación inapropiada con un ex jugador de MLB casado. Más tarde, admitió haber realizado FaceTiming con Rodriguez, pero negó cualquier cosa más allá de las llamadas. “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”, reveló.

Tras su separación con el beisbolista, la cantante regresó con el actor Ben Affleck (Foto: Europa Press)

Otra de las separaciones más sonadas, y que también acaparó los reflectores de los medios mexicanos, fue la del actriz mexicana Claudia Martín y el productor Andrés Tovar. En el mes de de agosto la revista de espectáculos TVNotas reveló que la pareja se había separado luego de casi 2 años como esposos.

De acuerdo con dicho medio, el conflicto comenzó a mediados de este año, cuando Martín notó que su entonces esposo estaba distante a pesar de que faltaban pocos meses para que cumplieran dos años de matrimonio.

Según esta revista, una noche Claudia Martín notó que el celular de su entonces pareja sonaba demasiado, así que revisó la pantalla y descubrió que la persona quien le escribía estaba agendada como “Maite P”.

Aparentemente esto desató una fuerte discusión entre ambos y terminó con Andrés Tovar confirmando un nuevo romance con la actriz Maite Perroni.

La pareja se divorcio tras casi dos años de matrimonio (Foto: Instagram/@claudia3martin)

Por otra parte, en mayo de 2021, Adamari López, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video de casi dos minutos en los que hablaba sobre la decisión de separarse del bailarín español Toni Costa. Según dijo, este distanciamiento serviría para “reevaluar” la relación y ver si podían “rescatarla”.

Por su parte, el bailarín español compartió un comunicado en el que aseguró que tanto él como la presentadora de televisión se encontraban “temporalmente separados”; sin embargo, aclaró que están trabajando para “tener un futuro juntos”.

A pesar de que considera que todo es incierto, ambos llevan una relación amistosa. (Foto: Instagram/@toni)

El 12 de marzo del 2021, el programa Primer Impacto de Univision dio a conocer que dos de las estrellas más reconocidas dentro de la industria musical, Karol G y Anuel AA, terminaron su amorío tras dos años y tres meses de relación. Aunque no se sabía la fecha en que la pareja se separó, el medio confirmó que las estrellas del género urbano llevan varios meses distanciados y que “existiría un tercero en discordia”.

Fue hasta que un día después del cumpleaños del intérprete, el 27 de noviembre, que la colombiana le envió un romántico mensaje: “Que cumplas 70 mil años más y ojalá todos conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram.

