Fernado del Solar regresará a la televisión en 2022

Fernando se mostró feliz por su cierre de año (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

Varios artistas han compartido la manera en la que cierran este 2021 y algunos han contado cuáles son sus próximos proyectos, tal es el caso de Fernando del Solar, quien en su último encuentro con Sale el sol dio a conocer que regresará a la televisión el siguiente año.

Acompañado de su prometida Ana Ferro, el argentino confirmó que volverá a la conducción, uno de sus más grandes deseos y que ya había mencionado anteriormente, tras la pandemia de Covid-19. Aunque Fernando no compartió todos los detalles de su regreso es importante mencionar que saltó a la fama con su aparición en Sexos en guerra, La vida es una canción y después fue mayormente reconocido por el matutino Venga la alegría de TV Azteca.

Posteriormente estuvo en Televisa como presentador de Hoy, 3 años más tarde se integró nuevamente a la televisora del Ajusco, al programa Todo un show junto a Roger González, Laura G y Cynthia Rodríguez pero debido a problemas con su salud y al ser diagnosticado con Linfoma de Hodgkin se retiró.

Del Solar intentó reincorporarse a sus actividades y decidió comenzar con su propio canal de YouTube llamado Random RDM, donde iba a compartir algunas entrevistas con famosos y otras actividades, aunque al poco tiempo tuvo una recaída.

El famoso inició su carrera como conductor a principios del año 2001 (Foto: Instagram/@fernando del solar)

En dicha entrevista, el actor también relató que otro de sus proyectos estará enfocado a sus conferencias motivacionales, con las cuales desea conocer nuevos lugares y a nuevas personas, con quienes pueda compartir sus experiencias.

Fernando contó cual era su mayor deseo para el 2022: “Lo que pido más es salud, algo que nunca ha estado claro para mi es el hoy y el día a día; espero que al regreso de esta pandemia encuentren la mejor versión de cada uno. Que el virus nos haya permitido realizar un viaje interior para relacionarnos de diferente manera”.

Además se dijo muy feliz por su compromiso con Anna Ferro y afirmó que el siguiente año ya se casará. “Yo ando muy enamorado, ya hay boda y ya sabrán más adelante, va a ser algo muy íntimo para nosotros y para nuestra familia, nos acompañarán nuestros amigos. Espero poder enseñarles las fotos porque no hay nada que esconder”, mencionó el presentador de 48 años.

Recordemos que Fernando del Solar le entregó el anillo de compromiso a Anna en abril pasado, ya que después de 5 años de relación decidió dar este paso. Incluso la pareja difundió un video de cómo fue la propuesta.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

“¡Dijo que sí! La vida es un constante sube y baja. Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad. Sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo: Anna Ferro″, escribió el actor en una publicación de Instagram.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre Fernando del Solar confesó que fue sometido a una cirugía funcional de nariz, ya que después de todos los tratamientos médicos por los que pasó, su nariz se vio afectada.

“Nada que ver con todo lo que publicaron, me operé la nariz y no fue estético, se ve porque tengo la misma nariz, lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar y eso, se me había desviado un poco el tabique, con cubrebocas y todo se me hacía más difícil respirar, entonces tuve que entrar a cirugía”, detalló.

Del Solar se sometió a una cirugía de la nariz hace más de un mes (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

