Los Tigres del Norte despidieron a un ser querido con sentido mensaje

Los Tigres del Norte lamentaron anunciar el deceso de un familiar muy cercano (Foto: EFE/ Universal Music)

Los Tigres del Norte lamentaron comunicar el fallecimiento de un familiar muy cercano a la agrupación. Los exponentes de música norteña informaron el sensible deceso de Juventino Angulo Lara, hermano de Óscar Lara y primo del resto de los integrantes.

Vía sus redes sociales, los intérpretes de La puerta negra, Jefe de jefes y Golpes en el corazón notificaron la triste noticia. “Nuestro querido primo y hermano Juventino Angulo Lara partió al cielo a seguir cantando y tocando”, se leyó en su cuenta de Instagram.

“Lamentamos con el corazón su partida y lo recordaremos siempre con todo nuestro corazón”, concluyeron Los Tigres del Norte. Honorificaron la memoria de su compañero mediante una postal muy especial. En esta, se ve a Juventino junto a todos los integrantes de la banda.

El anuncio del fallecimiento de Juventino Angulo (Foto: Instagram/@lostigresdelnorte)

Juventino Angulo Lara era el hermano de Óscar Lara, este último se desempeña como baterista de Los Tigres del Norte desde los inicios de la banda. La relación familiar no solo se queda con Óscar, sino que era primo del resto de los integrantes Hernández.

A lo largo de los años, se vio a Juventino Angulo Lara acompañar a la banda durante sus giras. Incluso trascendieron algunos videos donde cantó junto a Hernán y Jorge Hernández, las voces principales.

Pese a que las publicaciones en redes sociales no abordaron mayores detalles, la estación de radio La KeBuena reportó que la muerte de Juventino Angulo Lara fue debido a problemas de salud que se agravaron a sus 81 años de edad.

Los próximos conciertos de la agrupación de norteño (Foto: Instagram/@lostigresdelnorte)

El hermano de Óscar Lara estuvo presente durante los inicios de Los Tigres del Norte. No obstante, y a pesar de cantar en varias ocasiones, Juventino se mantuvo al margen de la popularidad de los exponentes de música norteña.

Por otro lado, recientemente Los Tigres del Norte estrenaron un EP o corta duración titulado La reunión. El compilado está integrado por seis canciones, algunas de estas previamente lanzadas. A mi gente de acá, ¿En dónde estabas? y la homónima forman parte del primer adelanto del próximo disco de los citadinos de San José, California.

El próximo año la agrupación estrenará el álbum completo en su versión deluxe. De este nuevo material se va a desprender una gira de espectáculos, la cual ya oficializó algunos de sus conciertos en México.

El llamado La reunión tour aterrizará en dos ciudades de Coahuila. El estado norteño recibirá a Los Tigres del Norte en Torreón y Saltillo. Las fechas se llevarán acabo en los recintos feriales de cada entidad el próximo 4 y 5 de marzo, siendo primero su concierto en Torreón.

Los Tigres del Norte debutaron en los 60s (Foto AP/Taimy Alvarez, archivo)

Desde su debut en 1968 con el álbum Juana la traicionera, la agrupación mexicana con base en los Estados Unidos se ha distinguido por ser una de las más prolíficas. Su fama fue en ascenso sobre todo durante la década de los 80s, cuando estrenaron algunos de sus álbumes más populares.

Además de explorar la música norteña, también han incursionado en otros sonidos. Tal hecho quedó inmortalizado en su disco Corridos prohibidos, editado en 2001. Las letras de estas pistas hacen referencias a capos del narcotráfico como Pablo Acosta, mejor conocido como El Zorro de Ojinaga.

Junto a Paulina Rubio cantaron "Golpes en el corazón" (Foto: AP)

En años recientes, Los Tigres del Norte ganaron bastante popularidad en oídos jóvenes al estrenar su concierto acústico MTV Unplugged. Los músicos de norteño no llegaron solos, pues colaboraron con Diego Torres, Andrés Calamaro, Juanes, Calle 13, Paulina Rubio e incluso Zack de la Rocha, vocalista del grupo de rock Rage Against The Machine.

En 2019 lanzaron su documental en Netflix, el cual retrató su concierto en la prisión de Folsom, Estados Unidos. Los músicos hicieron referencia a Johnny Cash, el legendario cantautor de folk y country quien realizó la misma hazaña, pero en 1968.

