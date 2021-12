“Es un ataque a las mujeres”: esposo de Galilea Montijo habló sobre las acusaciones contra la conductora

Fernando Reina Iglesias salió en defensa de su esposa (Foto: Instagram/@galileamontijo)

Durante los últimos meses la vida de la conductora Galilea Montijo ha estado envuelta de polémica, luego de que se le acusara de haber mantenido una supuesta relación amorosa con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como “El Barbas”, así como también de vincularla con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes son buscados en más de 190 países y enfrentan cargos por lavado de dinero y defraudación fiscal.

Ante ello, su esposo, el actual diputado por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fernando Reina Iglesias, salió en defensa de la conductora del programa matutino de Televisa tras aparecer entre las páginas del más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, titulado Emma y las otra señoras del narco.

En entrevista para la revista Etcétera, Reina Iglesias arremetió en contra de la periodista y catalogó de “infundios” las alusiones hacia su esposa, asimismo, el diputado aprovechó su intervención para hablar sobre su agenda legislativa, así como también comentó que él ha decidido mantenerse al margen de la vida profesional de la conductora pese a que llevan una década de matrimonio.

El libro de Anabel Hernández ha desatado gran polémica en el medio artístico (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Quiero ser muy franco, cada vez que se escribe acerca de una mujer, nos duele a todos, a hombres y a mujeres, sobre todos cuando son infundios, cuando no se presentan pruebas de lo que se dice, porque es muy fácil decir que alguien dijo que vio, que sucedió y citarlo en un libro” comentó Reina Iglesias. “Yo siempre me he mantenido al margen de la vida profesional de mi esposa, en una década que llevamos juntos. La verdad es que su carrera ha sido muy de ella y la mía muy mía, entonces estos infundios que dañan al personaje público tendrán que ser vistos por la empresa a la que ella trabaja y la verdad es un libro lleno de mentiras”, asevero.

Sobre su relación con la también conductora y actriz Inés Gómez Mont y su esposo, el priista afirmó que mantenían una amistad.

“A los amigos jamás se les niega, hay una relación afectiva pero no hay una relación de negocios, no tenemos nada que ver en ese tema. No conozco a ciencia cierta el tema porque no soy jurista, primero, y después, no soy ministerio público y tampoco hago un juicio a la gente, entonces no quisiera abordar, ni opinar, ese tema”, señaló el esposo de la conductora de Hoy.

Reina Iglesias afirmó que mantenían una relación amistosa con Inés Gómez Mont y su esposo (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

Cabe recordar que el pasado 29 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Instagram, Galilea Montijo compartió un video, en medio de lágrimas, en donde explicó que está cansada de que los medios de comunicación, periodistas de espectáculos y público en general la están atacando de manera constante.

“[...]Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo”, inició explicando la también actriz en un video publicado en su Instagram.

Por otra parte, el 26 de noviembre, Montijo fue abordada por un grupo de periodistas y aprovecho para mencionar que esta no es la primera vez que la relacionan o emparejan de forma falsa: “¿Desde dónde me han metido relaciones?, que si con presidentes... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”, comentó a Suelta La Sopa.

