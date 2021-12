La foto de Mauricio Ochmann que habría recordado el vínculo que tenía con Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann cuando aún estaban juntos (Foto: Instagram@aislinnderbez)

Tras su separación en marzo de 2020, muchos habían sido los rumores que emparejaban a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez con diversas personalidades, hace poco tiempo se reveló que ambos ya tenían nuevas parejas.

Sin embargo, este día el actor publicó una imagen que habría recordado su unión con la creadora de contenido, pues no podrían retirarse absolutamente de la vida del otro. Esta ex pareja tuvo a una hija llamada Kailani, quien era sólo una bebé cuando se filmó De viaje con los Derbez.

En su publicación, Ochmann escribió “Donde el mar se une con el cielo! #kai #mar #lani #cielo” para acompañar una tierna fotografía donde está abrazando a su pequeña hija en la orilla de la playa.

Así fue la publicación (Foto: Instagram/@mauochmann)

Esta frase fue interpretada por algunas personas como una analogía a la situación que vive con Aislinn, en varias ocasiones han mencionado que mantienen una relación cordial para educar a la pequeña, por lo que podría asumirse que a pesar de la separaición, sus existencias se tocan cuando se trata de su hija. La conmovedora imagen fue realizada en la playa de San Carlos, ubicada en Sonora.

Ejemplo claro de esta cordial relación, es que el 17 de noviembre, Aislinn Derbez sorprendió en redes sociales al lanzar una felicitación de cumpleaños para su exesposo Mauricio Ochmann. La actriz y Kailani Ochmann Derbez grabaron un tierno video en donde cantaron Happy Birthday para el festejado.

El pasado 1° de diciembre y después de mantener en silencio su romance actual, Aislinn Derbez reveló que su nueva pareja es Jonathan Kubben, conocido por su contenido en redes sociales como Mom, I’m fine.

El mismo Jonathan fue quien reveló a través de su cuenta de Instagram que mantiene una relación con Aislinn Derbez con un tierno mensaje y una foto en que demuestran el amor que se tienen.

Suelen unirse cuando se trata de su pequeña (Foto: mauochmann / Instagram)

“Esto no es lo que creen. Ni siquiera lo que nosotros creemos. No sabemos si es salido de un cuento de hadas o si estamos en un paréntesis de nuestras vidas.⠀Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así”.

Aislinn lo destapó también esta tarde en una entrevista con Quién, en donde confesó que llevan nueve meses de noviazgo, pero es hasta este momento que decidieron revelarlo porque ambos se sienten listos para hacerlo.

Los novios disfrutaron su estancia en el pueblo mágico (Foto: Captura de pantalla)

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, dijo la protagonista de La casa de las flores.

Por otra parte, hace un día Mauricio Ochmann mostró para sus seguidores en Instagram el momento en que montó su árbol de Navidad. Esta será la primera festividad que la pasará junto a su nueva pareja, Paulina Burrola. Esto después de su separación con Aislinn Derbez.

El actor presumió su adorno para las festividades decembrinas en su perfil de Instagram. Mediante el formato de story, Ochmann enseñó cómo su novia, Paulina Burrola, colocaba las luces al imponente árbol de Navidad. “Nuestro primer arbolito”, se lee en el audiovisual recuperado por la cuenta de Twitter En el show.

Así destaparon su amor (Foto:Instagram/@aislinnderbez)

Para aumentar el espíritu navideño, Mauricio Ochmann agregó una clásica canción de la época. Se trató de It’s the beginning to look a lot like christmas, en voz del cantante Michael Bublé.

Estas serán las primeras fiestas que celebrarán como pareja. Fue a mediados de julio cuando Mauricio Ochmann, mediante una fotografía en Instagram, hizo oficial su noviazgo con la modelo Paulina Burrola. Desde ese entonces, la pareja ha derrochado amor en sus redes sociales.

