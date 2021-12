Dulce María habló de su “conexión mágica” con Marília Mendonça, la superestrella brasileña fallecida en accidente aéreo: “Nos volveremos a encontrar”

Foto: Instagram/@dulcemaria

Marília Mendonça, una de las cantantes y compositoras más exitosas de la música brasileña, murió el pasado 5 de noviembre en un accidente aéreo al estrellarse la avioneta en la que viajaba para un concierto en el estado de Minas Gerais (sureste de Brasil).

El Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais informó en una nota que la popular cantante de 26 años falleció tras el impacto de la avioneta bimotor en la que se transportaba con otras cuatro personas, que también murieron.

La noticia conmocionó a los millones de fans de la ganadora del Grammy Latino y máxima exponente de la música Sertaneja, una suerte de country brasileño con la que logró un gran reconocimiento en su país. La tragedia también impactó a la cantante Dulce María, quien alcanzó a grabar un dueto con ella.

En conversación con Infobae México, la compositora contó lo que significa lanzar Amigos con derechos, un tema que busca empoderar a las mujeres, misión que comparte con la fallecida artista, con quien logró una “conexión mágica”, pese a no haberse conocido personalmente.

“Ha sido muy fuerte. En junio empecé a buscar colaboraciones con gente de Brasil, pensé ¿por qué no hacemos algo con alguien grande de Brasil? Y mi equipo de allá le propuso a Marilia y me dijeron ‘nada más que es la más top, le está yendo increíble’ y dijimos ‘hay que preguntarle a ver si acepta’. La sorpresa fue que de inmediato aceptó, a los tres días ya teníamos sus voces grabadas en portugués y en español. Todo muy mágico, todo fluyó muy sorpréndete, estaba yo muy contenta”, recordó la ex Rebelde, quien con su personaje de “Roberta Pardo” encantó a Marília: la brasileña era fan de la telenovela mexicana.

“Ella empezó a tomar clases de español… ella era muy famosa, quería empezar una carrera internacional. Le gustaba mucho, era fan de Rebelde y de “Roberta”. Un día antes del accidente, mi PR de Brasil habló con el productor, uno de los que iba con ella en el avión, le dijo ‘hemos estado ocupados con la gira, pero nos quedamos con la primera versión’ porque habíamos hecho otras dos versiones más acústicas. También nos habían dicho que a Marilia le gustaba la versión en español’”, recordó la artista, quien considera inexplicable el hecho de haber creado una conexión tan fuerte con la brasileña.

“Al día siguiente, al medio día, nos enteramos de esta terrible tragedia, me impactó mucho personalmente. Por la noticia tan trágica, y porque yo también soy mamá y ella es mamá, hoy es cumpleaños de su bebé, cumple dos años. Para mí fue horrible. Las cosas no son casualidad, yo también soy mamá, he sabido lo que es estar de gira, de avión en avión, dejar familia y sacrificar cosas por esta carrera. Me conmovió muchísimo, ella dejó lista la canción, era también un sueño de ella y al mismo tiempo me deja ese regalo gigante en un sueño mío que es Origen (su reciente álbum). Hay una conexión especial que no precisamente es consciente.

“Hay algo más grande que une los caminos de las personas y nosotras estábamos destinadas a algo así”

Dar vida a “Leona” fue todo un reto para la cantante, especialmente por separarse de su bebé por primera vez Foto: Televisa

El programa brasileño Fantástico transmitió el pasado domingo 12 de diciembre el videoclip del tema, con imágenes exclusivas de Dulce María en el estudio y grabaciones inéditas de Marília Mendoça,. Sem Direito ao Amor, el nombre del tema en portugués, es un homenaje a la cantante, cuyo sueño era grabar un featuring internacional con su admirada Dulce María.

“Sin conocerla entendiendo por qué era tan querida, tenía un corazón enorme y generoso, de grabar conmigo. Súper humilde y sencilla, a pesar de ser tan escuchada en Brasil. No tuvo ese ego de decir ‘a ver si me conviene’. No olvidó esos sueños que seguramente tuvo cuando estaba chava y me veía en Rebelde, por eso la gente la ama tanto porque era muy auténtica, entregada a su público”, contó la compositora conmocionada.

“Sin conocerla ella se me ha presentado, me ha hecho saber quién es ella. Hizo suya la canción, la cantó muy diferente a como era, muy potente, con otra intención tuve que volverla a grabar. Fue muy fuerte emocionalmente, grabé con ella a dueto ya sabiendo de su muerte”.

La cantante de temas como Lo que ves no es lo que soy y Ela tá movimentando reveló qué le diría a Marília si la tuviera enfrente, como nunca la pudo tener.

“Gracias por dejarme este regalo tan grande, presentarse ante mí y cumplir sus sueños. La conozco más que si probablemente hubiera platicado un día con ella. Siempre a vamos a recordar, para mí significa muchísimo que haya cantado conmigo una artista así de grande, un ser humano tan hermoso. Estaremos muy pendientes de su bebé, lo vamos a llenar de amor, aunque sea desde lejos, que sepa de la hermosa mamá que tiene. En algún momento nos vamos a volver a encontrar, me gustaría darle un gran abrazo, reírme con ella, platicar”.