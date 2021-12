Alejandra Guzmán habló sobre la hospitalización de Silvia Pinal por COVID-19: “Mi mamá es muy fuerte”

Silvia Pinal y Alejandra Guzmán (IG: silvia.pinal.h)

Esta mañana se reportó la hospitalización de la actriz de 90 años, Silvia Pinal, a causa de una hipotensión que la llevó de emergencia a Médica Sur, en la Ciudad de México, en la tarde de ayer. En el nosocomio se determinó que la actriz está contagiada de COVID-19, razón por la que continúa internada.

Al momento, la “Diva de México” se encuentra en la zona Covid del hospital en el que es atendida y, de acuerdo con sus familiares, se le estarían practicando algunos estudios para determinar el tratamiento que seguirá. Asimismo, es importante remarcar que la intérprete cuenta con el esquema completo de vacunación.

La familia se encuentra en calma, puesto que los signos de la actriz de 90 años son estables y ella se encuentra completamente consciente. Durante una entrevista con Adela Micha, la cantante Alejandra Guzmán expresó que, a pesar de su edad, Silvia es una mujer muy fuerte, especialmente gracias al estilo de vida que llevó desde su juventud y que mantiene hasta la actualidad.

“Está muy leve su cuadro de Covid, gracias a Dios (...) Yo creo que esto (el contagio) fue desde el fin de semana y mi mamá es muy fuerte y el doctor está pendiente.(...) Ya salieron los resultados, eso me da mucha tranquilidad porque mi mamá es muy fuerte, pero tenemos que esperar y se le va a hacer un tratamiento para el Covid y para esperar a ver si se le pone un marcapasos”, contó Alejandra en el programa Me lo dijo Adela.

(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

De acuerdo con la cantante, el contagio de Silvia pudo ocurrir durante este fin de semana, puesto que la actriz tuvo una reunión en Cuernavaca, Morelos. Además, según informó Alejandra durante una entrevista con el programa Hoy, tanto ella como Luis Enrique se realizaron pruebas de Coronavirus y ambas resultaron negativas, por lo que descatartaron un contagio.

Esta no es la primera vez que la actriz presenta complicaciones de salud. En junio de este año, Silvia ingresó al hospital debido a ciertos malestares relacionados con la presión arterial. En aquella ocasión, se le practicaron exámenes y pruebas clínicas para atender su padecimiento.

Sin embargo, en ese entonces la familia de la actriz explicó que no había razón alguna para alertarse, puesto que era una cita de rutina y no se quedó internada.

Después de eso, la famosa actriz del Cine de Oro mexicano se integró a la vida con normalidad, puesto que es común verla presente en las redes sociales de sus familiares, especialmente de su nieta, Michelle Salas, quien comparte fotografías y videos de su abuela cuando se reunen.

(Foto: Instagram/@laguzmanmx)

En el ámbito profesional, la actriz anunció su regreso al teatro en una nueva versión del cuento infantil Caperucita y el Lobo Feróz, en donde interpretaría a la abuela de la protagonista. Además, recientemente recibió una medalla por su trayectoria y asistió al homenaje.

Durante el evento, la conductora de Mujer casos de la vida real, dedicó unas palabras a los presentes: “No encuentro palabras en mis dientes para agradecerles su cariño, las molestias, los empujones. Ustedes siempre han sido muy cariñosos conmigo y realmente no tengo otra cosa más que agradecerles. Me siento tan feliz, me siento tan cerca de Dios, creo que este momento no lo olvidaré nunca”, declaró en el video recuperado por Venga la alegría.

