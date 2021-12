Los 71 años de “La Chilindrina”, la actriz que cuenta con un récord Guinness

"La Chilindrina" celebró sus 71 años de edad (Foto: Archivo)

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su personaje “La Chilindrina”, cumplió 71 años. La actriz y cantante compartió vía su cuenta de Instagram su celebración, así como las muestras de cariño que recibió por parte de sus fanáticos alrededor del mundo.

“La Chilindrina” celebró su día rodeada de sus familiares en un elegante restaurante. “Festejando en familia. Gracias Dios por todas las bendiciones que recibo”, redactó la comediante mientras degustaba una rebanada de pastel.

A lo largo del día, María Antonieta reposteó las celebraciones que le hicieron llegar sus colegas y fanáticos. Destacó el tierno mensaje que le dedicó la actriz Cecilia Lemes, quien dobló al personaje de “La Chilindrina” para sus transmisiones en Brasil, uno de los países con más seguidores de El Chavo del 8.

María Antonieta de las Nieves junto a su familia (Foto: Instagram/lachilindrina_oficial)

En otra publicación, Antonieta de las Nieves presumió un fan-art que le hicieron llegar por su cumpleaños 71. Este consistió en una fotografía de la histrión intervenida con un dibujo de su personaje. “Gracias, madrecita linda, mi amor”, se leyó en la imagen escrita en portugués. La felicitación demostró el impacto que la serie de comedia tuvo fuera de México.

“Gracias a mis clubes de fanas, amigos que desde temprano me han mandado mensajes y fotos de felicitación. Los quiero mucho”, redactó María Antonieta de las Nieves hacia sus seguidores.

María Antonieta recibió felicitaciones de sus fanáticos brasileños (Foto: Instagram/lachilindrina_oficial)

Curiosamente, María Antonieta Gómez Rodríguez, nombre real de “La Chilindrina”, sí nació en una vecindad. Se crio en La Lagunilla, al noroeste de la Ciudad de México, donde desde muy temprana edad mostró interés en las artes. Tan solo con tres años, María Antonieta ya daba su primer paso en su trayectoria al convertirse en bailarina de ballet.

Su debut en las pantallas se dio en la cinta Pulgarcito en 1957. Fue ahí cuando, por primera vez, estrenó su nombre artístico. A la par, incursionó en doblajes para televisión y cine, una disciplina que siguió haciendo en un futuro.

La actriz es reconocida por su voz en Ralph el demoledor, no obstante su currículum posee otros roles importantes. Entre algunos de sus personajes, María Antonieta dobló a “Batichica” en la serie clásica de Batman, Lucero Sónico de Los Supersónicos y fue la entrañable “Mujer Invisible” en la animación de Los Cuatro Fantásticos de 1967. Todo esto realizado anterior a su era como “La Chilindrina”.

María Antonieta prestando su voz a un personaje (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

La también cantante conoció a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en la década de los 60′s. El comediante, entonces, era guionista del programa Sábado de la fortuna, donde participó María Antonieta en alguna ocasión. Desde entonces, trabajaron en conjunto como en las primeras incursiones de “Chespirito” en la tele y el cine, como en El ciudadano Gómez, una clara sátira a la cinta de culto El ciudadano Kane.

Finalmente en 1973 se estrenó El Chavo del 8 y todo el fenómeno que resultó. Con distanciamientos y ciertas disputas, el programa estuvo vigente hasta 1980. No obstante, la asociación con “Chespirito” duró otra década más y se terminó cuando el comediante decidió tomarse un tiempo de los medios. No obstante, “La Chilindrina” no quería detenerse aún, por lo que siguió con el personaje, aunque la amistad con Roberto Gómez se fracturó.

María Antonieta y Roberto Gómez en "El Chavo del 8" (Foto: Archivo)

A través de los años, María Antonieta encarnó a su icónico personaje en televisión, cine e incluso montó un circo. En 2015, debutó como escritora de literatura con su autobiografía Había una vez una niña en una vecindad. En la actualidad, la actriz está de gira como La Chilindrina y sus años de trayectoria la hicieron merecedora a un récord Guinness por longevidad con su personaje.

En 2014 el comediante “Chespirito” falleció, un hecho que sin lugar a dudas marcó la vida de María Antonieta. Desde entonces, se ha hablando sobre crear una bioserie sobre uno de los escritores de comedia más importantes de México. “La Chilindrina”, en más de una ocasión, alzó el brazo para participar, incluso tan solo como consultora de la historia que se contará.

