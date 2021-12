Por qué a Emilio Osorio lo regañaron en ¿Quién es la máscara?

Emilio Osorio fue de los primeros concursantes que en redes sociales descubrieron la identidad durante el programa "¿Quién es la máscara?", pero él hizo lo posible hasta el final por intentar ocultarse (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

El pasado domingo se celebró la final de ¿Quién es la máscara? y uno de los primeros en tener que descubrir su identidad fue Emilio Osorio, quien se ocultaba bajo el personaje de Hueva. Pese a que fue una muy buena experiencia para él como para el público, reveló que antes de terminar con esta aventura, se enfrentó a un regaño por parte de la producción del programa.

El reality ¿Quién es la máscara? llevó a cabo la final de su tercera temporada el pasado domingo. Los tres finalistas fueron Hueva, quien era interpretada por Emilio Osorio, Gitana por Gala Montes y Apache por Kalimba.

Fue el hijo de Niurka el primero en salir de esta última contienda al quedar en tercer lugar, pero antes de que esto sucediera, mientras el público y los mismos investigadores intentaban descubrir la identidad detrás de la botarga, él dijo algo que le valió varios regaños.

Emilio confesó que siempre se ponía nervioso cuando alguien se acercaba a su identidad y no sabía de qué forma actuar (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

En entrevista con Hoy, Emilio confesó cuáles fueron sus mejores momentos dentro del programa y también habló de aquellos en los que se sintió un poco presionado al haber cometido un error, del cual fueron espectadores todos los espectadores.

Y es que el protagonista de Juntos el corazón nunca se equivoca, confesó que siempre que los investigadores se acercaba a su identidad o llegaban a mencionar su nombre, él se ponía nervioso, pues no sabía cómo actuar para que pensar que no era él quien estaba detrás de la máscara de Hueva.

Durante varios programas, tanto Yuri como Juanpa Zurita señalaron que, según lo que habían notado en la voz del cantante y la forma en que se expresaba, seguramente era Emilio Osorio, algo que él siempre negaba por obvias razones, pero que lo llevaron a sorprender a todo el público en la final.

El regaño que se llevó Osorio fue porque él mismo negó su identidad en el programa, algo que pudo haber evitado (Foto: Instagram/@emilio.marcos)

Mientras todos los espectadores intentaban adivinar su identidad, él “reveló” que no era Emilio Osorio, pues todos los finalistas tenían que decir cuál era la personas que los investigadores habían señalado como posible Hueva definitivamente no era él, a lo que el actor mencionó su propio nombre.

En ese momento, tanto las redes sociales cuestionaron si era verdad lo que acababa de decir la persona arriba del escenario, pues desde el comienzo del programa se aseguraba que era el hijo de Juan Osorio y todas sus fans apoyaban a Hueva por la misma razón.

“Justo cuando me dijeron: ‘Di quién no eres’, pues dije que no era yo y en ese momento del programa como que se pusieron muy tensos. Ya después hablaron conmigo atrás, en bambalinas y me dijeron: ‘Oye, es que no puedes mentir que no eres tú’. Y yo (les dije): ‘Ya todos sabemos que soy yo’”, recordó Osorio.

Emilio confesó que uno de los momentos en que más nervioso se sintió fue durante su última presentación con Yuri (Foto: Instagram/@quieneslamascara)

Pese a que Emilio no logró llevarse el triunfo durante este reality, confesó que se siente muy agradecido con la experiencia, con las cosas que aprendió de sí mismo y la oportunidad que tuvo de cantar con Yuri durante su última presentación en el escenario de ¿Quién es la máscara?.

En sus redes sociales, el cantante compartió cómo fue el proceso para llegar a la gran final, las veces en que tuvo que grabar su voz para ponerla en off durante el programa y cómo los nervios lo alcanzaron durante el último día cuando tenía que cantar con Yuri

“Yo estaba muy nervioso, yo por adentro, menos mal que tenía una máscara de por medio, porque la neta sí estaba pálido”, recordó en Hoy.

