Cómo Gala Montes llegó a la final de Quién es la máscara: “Empecé a sacar el barrio”

La actriz pudo controlar su claustrofobia bajo el pesado traje de ''Gitana'' Foto: Televisa

Este domingo 19 de diciembre se transmitió la gala final de ¿Quién es la máscara?, donde por fin fueron reveladas las identidades de los tres finalistas del reality show de Televisa, cuya premisa consiste en descubrir qué celebridades se esconden bajo los trajes de vistosos personajes de fantasía.

Pudimos conocer que detrás de ”Hueva” se encontraba Emilio Osorio, quien fue el primer eliminado de la noche. Tras un duelo musical, descubrimos al primero y segundo lugar: “Apache”, el personaje de Kalimba, quien se coronó ganador, y “Gitana”, encarnada por Gala Montes, quien estuvo muy cerca de obtener el triunfo.

La actriz, bailarina y cantante, a quien recientemente vimos en la telenovela Diseñando tu amor, conversó con Infobae México sobre su experiencia en el concurso dominical.

Los personajes se comienzan a planear con ocho meses de anticipación (Foto: Televisa)

“Fue una experiencia increíble en mi vida, que nunca voy a olvidar. Yo estaba terminando Diseñando tu amor, que fue por primera vez en Televisa como protagonista, venía saliendo, justamente eran momentos difíciles de ‘voy a extrañar al personaje’, y “Gitana” me ayudó a salir de eso porque yo siempre que termino un proyecto sí me pega bien fuerte, que llegara fue muy especial en ese momento. Algo en lo que me pude enfocar para entretenerme, se volvió una adicción estar ahí. Dije ‘quiero llegar a la final, cómo le voy a hacer, sé que me va a costar muchísimo trabajo, pero nada es imposible’”, contó la actriz de 21 años, quien se enamoró del personaje, una zorrita lila, aun cuando sólo lo vio ‘boceteado’.

Además, Gala no pudo compartir la noticia con nadie, para seguir la premisa del programa que conserva “el secreto mejor guardado de la televisión”:

“A mí me ofrecieron a “Gitana” y a otro personaje, yo la vi y dije ‘la quiero’, era un boceto, no se veía cómo iba a ser, y cuando me la pusieron dije ‘qué es esto’, salí súper emocionada, te juro gritaba de la emoción, no le podía decir a nadie lo que estaba a punto de suceder. Fue bastante difícil guardar el secreto, elegí bien, tiene una cara muy linda, su vestuario estaba increíble. No es solamente un animal sino que tenía más cosas que construir”, recordó.

Gala tuvo su actuación final al lado de Flans y Pandora, con quienes interpretó ''Las mil y una noches'' Foto: Televisa

“Esa palabra, Gitana, me daba mucho con lo que podía jugar. Tenía mucha tela de dónde cortar”

La actriz que debutó a los nueve años en la serie La niñera se encargó de crear una estrategia que le permitiera avanzar en la competencia, y para despistar a los “investigadores” del programa, Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Mónica Huarte, optó por modificar su forma de hablar:

“Estaba súper nerviosa, dije ‘existe esa falsa creencia de que los gitanos son españoles, pero realmente vienen de Rumanía, digo están en todos lados’, entonces automáticamente mi cerebro dijo ‘Gitana, española’, empecé a hablar como española fue bastante simpático, y después Carlos Rivera dijo ‘ella no es española porque se le están yendo un par de cositas’.

Y luego saqué mi yo interior y empecé a sacar el barrio, empecé a hablar de cierta forma con la que hablo en mi vida cotidiana. Me gustó explorar esa parte, nunca me había atrevido a hablar así, me di cuenta que a la gente le gustaba, y luego empecé a hablar como colombiana, una cosa fue llevando a la otra, a mí me gustan mucho los acentos, me gusta personificar papeles, personajes, fue súper chido”, recordó emocionada.

La actriz se mostró muy agradecida con el público, que votó por ella para permanecer en el programa (Foto: Instagram @galamontes)

Gala se siente agradecida especialmente con el público, quien votó por su permanencia en el concurso. Esto dijo sobre los “investigadores”:

“Sí estaban un poco frustrados de no saber quién era yo, porque de “Apache” ya sabían, se conocen. Como a mí no me conocían no me salvaban. A mí nunca me salvaron, me salvó el público. Llegué ahí gracias al público, y estoy súper agradecida”, recalcó la actriz que gracias a su personaje tuvo también que controlar su temor a los espacios cerrados.

“Es complicado, la máscara pesa bastante, genera mucho calor, no tiene ningún ventiladorcito ni nada. Yo soy claustrofóbica, es un gran ejercicio para la mente estar allá adentro y no perder el control…fue una lección bien padre. El no poder decirle a nadie y el no saber contra quién estábamos compitiendo, era una competencia muy sana”, añadió la también cantante.

Gala protagonizó recientemente la telenovela ''Diseñando tu amor'' (Foto: Instagram @galamontes)

Gala finalmente contó qué lección aprendió con su participación en el reality producido por Miguel Ángel Fox, y destacó la importancia de la autenticidad:

“Ser tú mismo, cuando estás seguro puedes lograr hacer muchas cosas. No tengas miedo de ese potencial que puedes llegar a tener, que te atrevas, pueden pasar cosas bien padres. Que no les dé pena, lo que importa está adentro, no en la forma, puedes conquistar al público sin importar lo que hay afuera. A veces uno está inseguro por su físico, eso me deja, que lo importante es lo interior”, finalizó la artista.

