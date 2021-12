Cuál es la relación entre Carlos Slim y Ángela Aguilar

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

A su corta edad, Ángela Aguilar se ha perfilado como una de las cantantes más reconocidas del regional mexicano. Sin embargo, la joven que intérpreta a la perfección este tipo de canciones y forma parte de una dinastía de intérpretes reveló que también se codea con una de las personas más influyentes del país: Carlos Slim.

Fue en una entrevista con El país, donde Ángela decidió abrirse y contar un poco más sobre su vida, por ello, entre sus queridos caballos o los trajes de su papá, Pepe Aguilar, reveló que el empresario Slim no sólo es un conocido, sino que hay una relación aún más estrecha entre ellos, pues dijo que era como de su familia.

Esta declaración se dio después de que la periodista cuestionara a la intérprete sobre qué le falta a México para mejorar, a lo que Ángela respondió:

“Híjole, esa pregunta está muy difícil. México es abundante en muchas cosas, tradiciones, valores, familia. Nos hace falta mucho apoyo e iniciativa para poder sacar a los niños de las calles. Yo grabé un video de una niña a la que su padre la quiere casar con un hombre muy mayor, y yo que creía que sabía los problemas de México y aún sigo en shock, he conocido que en algunos pueblos se siguen vendiendo a las mujeres, y no tenía ni idea. Así que hay otros problemas que ni siquiera se ven, no solo los niños en las calles. Pero yo todo lo regreso a la conciencia, dinero hay en México, una de las personas más ricas del mundo vive aquí, Carlos Slim, que es como mi tío”, dijo.

Ángela canta regional mexicano (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Ante la sorpresiva respuesta, quien la entrevistaba, retomó el tema y sentenció: “Como su tío”, pero Ángela ya no ahondó mucho en el tema y sólo dijo: “literal”.

“Literal. Dinero no nos hace falta, ganas tampoco, conciencia sí y aprender y seguir aprendiendo y tratar de crecer y ayudar y el futuro son los niños y hay que dejarles un buen futuro”, dijo la artista.

Asimismo, la mexicana confesó que desde temprana edad ella fue requerida para cantarle a personas muy importantes, como lo fue el presidente Barack Obama.

“Cuando Obama, estaba muy chiquita, ahí sí se pasaron mis padres, jaja. El himno nacional americano, o sea, por el amor de Dios, que alguien me explique por qué dejaron a una niña hacer eso, jaja”, expresó.

Además, aseguró que interpretó algunas canciones para uno de los presidentes más controversiales del país.

“En México he cantado en casa del presidente… ¿Cómo se llamaba aquel presidente, mamá? Eso es, Felipe Calderón, que es amigo de mi tío.

Es parte de la dinastía aguilar (Foto: YT Angela Aguilar oficial)

Y remató asegurando que también estuvo frente al alcalde de Los Ángeles, California, así como de varios gobernadores, aunque no especificó sus nombres. También ha cantado para Rubén Blades, Fito Páez y hasta para el equipo de Los Dodgers.

Cabe recordar que el primer disco de Ángela llegó en 2018 bajo la producción, desde luego, de Pepe Aguilar, y con un total de once legendarias canciones principalmente rancheras y acompañada con un mariachi.

Desde dicho material, podemos ver de qué está realmente hecha la cantante, pues a través de un viaje que va de Lucha Villa a Juan Gabriel e incluso para por “Cielo Rojo” o “La llorona”, ésta última de Chavela Vargas, nos arrebata una sonrisa melancólico por estar escuchando a los grandes en voz de la nueva generación.

SEGUIR LEYENDO