Cómo fue el encuentro entre Mara Patricia Castañeda y la nueva novia de Vicente Fernández Jr.

Mara Patricia Castañeda y Mariana González tuvieron un encuentro cordial en la Arena VFG Fotos: Instagram @marapatriciacastaneda / @marianagp01

Con la noticia de la muerte de Vicente Fernández, la prensa de espectáculos se abocó a cubrir los pormenores del deceso, los funerales y homenajes del charro, y la forma en que la familia afrontó el lamentable fallecimiento.

Con un multitudinario homenaje, los Fernández Abarca despidieron al emblemático cantante de rancheras con un evento en la Arena VFG, al que acudió toda la familia, allegados, y miles de personas del público que acudieron para mostrar sus condolencias.

Fue en funeral del charro de Huentitán donde Mara Patricia Castañeda volvió a encontrarse con quien fuera su familia política. Hay que recordar que la coordinadora de Televisa espectáculos estuvo casada desde 2007 y hasta 2015 con Vicente Fernández Junior, quien se mostró notablemente consternado en el adiós a su padre.

Mara Patricia Castañeda tuvo también un breve encuentro con su ex. Vicente Fernández Jr. FOTO: Twitter

Aunque no fue el mejor momento para conocerse ni la mejor manera para abordarse, Mara Patricia se encontró con Mariana González, la actual novia de Vicente Jr., a las afueras del recinto, donde la reportera tomaba las impresiones de familiares y amigos conforme iban llegando a la Arena.

Cuando llegó la modelo e influencer, detuvo el auto para concederle unas palabras a la periodista acerca del fallecimiento del entrañable ídolo de la música vernácula.

Consternada, la mujer que ha sido llamada ‘la Kim Kardashian mexicana’ por su afición a la moda de alta gama, sus operaciones estéticas y su voluptuosa figura, expresó que para la familia fue un proceso muy complicado por el tiempo que Vicente estuvo internado en el hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco.

La influencer besó la mano de la ex esposa de su novio Foto: Captura de pantalla

González dijo ante la cámara que la unión familiar prevaleció en estos difíciles momentos, que desembocaron en el fallecimiento del cantante de Estos celos y Mujeres divinas tras cuatro meses de permanecer internado.

“¿Qué palabras tienes para la familia?”, preguntó Mara Patricia Castañeda. “No pues, no hay palabras porque no lo esperábamos. Estuvo tan bien pero ya de repente sucede esto y no, yo estoy en shock porque aún no me lo puedo creer”, respondió Mariana González.

Asimismo, Mara Patricia Castañeda la cuestionó sobre si tuvo la oportunidad de despedirse de don Vicente Fernández: “La verdad que cuando estábamos en el hospital no podíamos. Me tocó verlo muy antes y pues me quedo con recuerdos muy bonitos de él, un excelente ser humano que Dios yo sé que lo tiene en el cielo y la Virgen se lo llevó este día para cantarle a ella”, respondió la actual pareja de Vicente Fernández Jr.

Mara fue una de las personas que más se mantuvo al lado de doña Cuquita en el funeral del charro Foto: Captura de pantalla

Una vez que finalizaron las declaraciones frente a la cámara, Mariana y Mara pudieron intercambiar palabras de manera más coloquial. Fue la influencer, quien cuenta con 897 mil followers en Instagram, la que se dirigió a la reportera. Según reportó la revista TVyNovelas, así se dirigió a Castañeda:

“Mara, tenía muchas ganas de conocerte”, a lo que la ex integrante de la familia Fernández le extendió la mano y le contestó: “Muchas gracias, Mariana. No dejes solo a Vicente, por favor”, refiriéndose a Jr.

Según lo observado en pantalla, Mariana González hasta besó la mano de Mara Patricia, en señal de empatía ante el difícil momento. Más adelante, ya al interior de la arena, se dieron un abrazo.

Mariana González lleva más de un año de relación con el heredero de Vicente Fernández Foto: Archivo

Con estas breves palabras, quedó en clara que entre ambas mujeres el encuentro fue cordial, sobre todo en estos momentos de duelo familiar.

Mara Patricia Castañeda tuvo presencia en el funeral, pues además de cumplir con su labor como reportera, se notó la forma positiva en que doña María del Refugio Abarca, Cuquita, viuda de Chente, la recibió haciendo constar que la sigue considerando como parte de su familia. De hecho Cuquita comentó que “Mara no fue mi nuera, es mi nuera y lo será siempre”.

