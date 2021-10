Así se defendió Danna Paola ante rumores sobre maltratos de Alex Hoyer

La cantante expresó que se sintió "subestimada" (Foto: Instagram/@dannapaola)

Este 5 de octubre se dio a conocer que supuestamente Danna Paola y Alex Hoyer habrían iniciado un romance, el cuál no ha sido confirmado por alguno de los dos en sus redes sociales. Más allá de celebrar un aparente nuevo noviazgo, la revista que difundió la información alarmó sobre una delicada situación de violencia.

De acuerdo con dicho medio de circulación nacional, una persona que conoce a los familiares de la cantante habría expresado que Alex Hoyer aparentemente la trata mal e incluso estaría celoso de su fama, pues “se intenta colgar de su trabajo musical”.

También se afirmó que el artista conocido por participar en La Voz de 2014 cae en la violencia emocional y aparentemente su familia teme que Hoyer se convierta en “un Eleazar”. Ante todo esto, Danna Paola aprovechó su cuenta de Twitter para defenderse y lanzó contundentes mensajes al respecto.

Este fue el primer mensaje de la cantante (Foto: Twitter/@dannapaola)

El segundo tuit de la intérprete de Kaprichosa (Foto: Twitter/@dannapaola)

Sin especificar si mantiene o no una relación con el cantante, en su primer tuit dejó en claro que ella no permite ningún tipo de violencia en su contra y consideró que la publicación de dicha revista la subestima como mujer.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares… YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió en su mensaje. Rápidamente la publicación se llenó de “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de sus fans.

Por otra parte, emitió un segundo mensaje donde llamó a evitar “seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto”. También reiteró que asegurar que ella permite cualquier tipo de violencia es igual a subestimar “su inteligencia y mi fuerza como mujer”.

En su cumpleaños Danna Paola sorprendió al también cantante (Foto: Instagram/@dannapaola y @alexhoyer_ )

Algunos de sus “dreamers”, como se hacen llamar sus fans, aprovecharon el espacio para señalar que a veces la violencia en contra de la mujer es poco perceptible y “no está de más estar al pendiente”.

Esta no es la primera vez que algún tercero saca a relucir el tema sobre la violencia de pareja que supuestamente sufrió o sufre la cantante. Hace un mes, Alicia Machado reveló algunos detalles de cómo era la relación sentimental entre Danna Paola y Eleazar Gómez cuando juntos grabaron Atrévete a soñar.

Danna Paola también fue tema de conversación entre otras artistas (Foto: Instagram/@dannapaola)

La venezolana es una de los 16 participantes que integran el controvertido programa de Telemundo La casa de los famosos. Su contribución se mantuvo en secreto hasta el inició del reality. Por ahora permanece como una de las figuras más polémicas del show por sus enfrentamientos con algunas personalidades.

Antes de que Tefi Valenzuela saliera del programa como la primera expulsada, Alicia Machado platicó con ella sobre la experiencia que vivió como observadora cuando trabajó con Eleazar Gómez y Danna Paola en la telenovela Atrévete a soñar, pues aseguró que fue testigo de diferentes actos de conflicto en su noviazgo.

“Un día le terminaban y entonces, delante de ella se empezaba a besuquear con otra”, comentó la actriz mientras disfrutaba del sol en un bikini morado. “Y aquella muchachita era un mar de lágrimas, ¿sabes?”, recordó.

La modelo se solidarizó con la cantante por los comentarios de Alicia Machado (Fotos: @eleazargomez333 / @dannapaola / @machadooficial)

De acuerdo con el relato que externó la venezolana, Danna Paola sufrió muchos estragos por los desplantes del actor durante los años que duró su noviazgo. La actriz de Una familia con suerte coincidió con ellos cuando interpretó a “Electra”, un personaje de villana que buscó hacerle la vida imposible a las protagonistas “Patito” y Vanessa Guzmán.

“Lo hacía para lastimarla, para molestarla y gritaba, llegaba tarde, le aguantaba mucha majadería”, lamentó. “Sí, eso me lo hizo a mí también (…) Me da pena por ella porque le aguantaba muchas cosas”, respondió Tefi.

La intérprete de Cumbia de los infieles simpatizó con Danna Paola a través del relató que le contó Alicia Machado por la tormentosa experiencia que vivió junto a Eleazar Gómez cuando ellos eran novios. Dicha situación puso en peligro su vida debido a una golpiza que le propició el actor el año pasado.

