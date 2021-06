Danna Paola se sinceró sobre el supuesto romance que tiene con Álex Hoyer: “Es un gran niño”

Danna Paola estará en el programa Hoy el próximo jueves 17 de junio (Foto: Instagram / @dannapaola)

A unos días de cumplir 26 años y con el éxito musical a sus pies, Danna Paola no siente presión de confirmar o no un romance al lado del también músico Álex Hoyer, aunque sí dejó claro por qué mantienen una relación tan estrecha y las razones por las que han sido vistos muy cercanos durante un viaje de ocio por Ibiza, España.

El amor entre estos dos exponentes fue evidenciado por sus fanáticos desde el año pasado, pero durante las últimas semanas el avance entre ambos fue más que avidente. La pareja fue captada entre besos y abrazos por las playas de la isla española y las alertas ante el florecimiento del amor juvenil pronto acapararon la atención.

Danna Paola se desmarcó casi de inmediato y aseguró que por el momento sólo está disfrutando del momento, aunque no desaprovecha el momento para lanzar algunos tiernos mensajes al joven con que ha sido vista de forma muy cariñosa.

En entrevista con Linet Puente y transmitida en Ventaneando, la actriz y cantante se sinceró sobre el tipo de relación que tiene con Álex.

Danna Paola rompió el silencio sobre un nuevo amor

“Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?”, dijo contundente ante los cuestionamientos sobre si existe o no algo más que un coqueteo.

A pesar de su negativa, la protagonista de Élite confesó que sí tiene algo especial con Hoyer: “La vida te presenta personas y para mí Álex, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón. Lo estamos pasando bien”.

“Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, supertalentoso”, dijo sobre los constantes dimes y diretes sobre su vida privada.

Danna Paola también defendió su intimidad y el manejo que prefiere hacer de algunos aspectos privados, principalmente en el ámbito amoroso.

“Es muy simpático porque yo digo: Toda mi vida está en Youtube, algo tengo que quedarme para mí porque no quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial”, comentó de forma juguetona.

Foto: @dannapaola / IG - @alexhoyer_ / IG.

El romance de Danna Paola y Álex Hoyer ha sido evidenciado desde hace meses y existen fotos sobre su cercanía, pero fue la revista TV Notas quien confirmó que los artistas llevaban un par de meses juntos, pero sin intenciones de hacer público su romance.

“Se llama Álex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien”, retomó la revista que destapó la fuente.

Según la entrevista, Hoyer y la intérprete de Sodio se conocieron por medio de Saak, un productor y cantautor con el que Danna ha colaborado en varias ocasiones. “Danna está verdaderamente entusiasmada porque él es un chico muy dulce, tierno, divertido y también talentoso”, contó a una fuente cercana a la pareja.

En las fotografías que han sido difundidas durante los últimos días, se puede observar a ambos artistas recostados sobre la cubierta del buque abrazados y compartiendo un apasionado beso.

Danna Paola porta una camisa blanca, unos shorts de mezclilla y lentes de sol, mientras que Hoyer utiliza una gorra negra, shorts negros y una playera blanca.

(Foto: Danna Paola / Instagram)

La protagonista de Atrévete a soñar presumió el viaje en sus redes donde se le ve con un bikini azul recostada en los camastros y disfrutando del mar y el atardecer, aunque no compartió nada de la compañía de Álex.

Para frenar los rumores de un nuevo noviazgo, Danna Paola respondió contundente ante el medio Latinx Now!: “Yo no sé, mira, a mí me hacen mucha mala (fama). O sea, ¿yo qué te digo? Yo puedo tener mil amigos y puedo salir con quien yo quiera, pero aquí me inventan que somos novios, que esto que el otro, no”.

SEGUIR LEYENDO: