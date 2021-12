Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman celebraron el bautizo de su hijo

Ferdinando y su esposa se mostraron felices (Foto: Instagram/@ferdinandoval)

El actor Ferdinando Valencia y su esposa Brenda Kellerman celebraron el bautizo de su hijo Tadeo el pasado viernes 17 de diciembre en Colima.

Mediante sus historias temporales de sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja reveló imágenes de la emotiva ceremonia en la que el pequeño de dos años de edad robó cámara gracias a su atuendo. En las fotos se puede ver que Tadeo estuvo acompañado de sus padrinos para posteriormente recibir la bendición del sacerdote, siendo bautizado.

Tadeo portó una camisa blanca con un short color beige y unos tiernos tirantes con un moño dorado. El pequeño permaneció durante toda la ceremonia en brazos de su papá Ferdinando Valencia mientras tomaba con sus dos manos una vela blanca.

Ferdinando y Brenda Kellerman reunieron a sus seres queridos en un espacio abierto para festejar después el paso tan importante en la vida de su hijo. Un festejo en el que resaltaron las risas y momentos inolvidables. El hermano de la actriz, Jefferson Kellerman compartió varias fotos de la celebración.

El pequeño Tadeo causó sensación (Foto: Historias temporales de Instagram/@jeffkellerman)

El lugar, la comida, el show de caballos y los mariachis fueron algunos de las cosas que hicieron de ese día algo inolvidable. Pero fue, sin duda, Tadeo quien se llevó el protagonismo por lo feliz que se veía con sus familiares y ante las cámaras.

Cabe mencionar que el bautizo del menor se había retrasado debido a la pandemia de COVID-19. De hecho, el festejo del cumpleaños número 2 de Tadeo se celebró solo con una fiesta muy íntima y recordaron a su hijo Dante (mellizo de Tadeo), quien falleció a los tres meses de vida a causa de un cuadro de meningitis que le derivó otros problemas de salud, como una hidrocefalia, un derrame cerebral y una neumonía.

Incluso en agosto pasado, al cumplirse dos años de la partida de su bebé Dante, Ferdinando subió fotografías tomadas poco tiempo después de su nacimiento, las cuales acompañó con unas sensibles palabras. “Como si fuera ayer, es hoy que vives en mi. ¡Te extraño con toda mi alma! Solo el que hoy te cuida es capaz de entender cuánto. Dante, ¡te amo y te amaré eternamente! 2 años, #nuestroangel. Sé que algún día volveremos a vernos”, expresó el actor de 38 años.

De la misma manera, Brenda Kellerman le mandó un mensaje a Dante, el cual publicó junto a un dibujo que Tadeo realizó recordando a su hermano: “Te amamos mi Dante hermoso. Hoy especialmente bendigo tu corta pero significativa existencia en la tierra, mi amor, y tengo la certeza que vivirás para siempre en el corazón de tus papis y en el de todos los que te amamos. Hoy te vemos reflejado en tu hermano Tadeo”.

Ferdinando y Brenda Kellerman le escribieron un mensaje a su bebé Dante que falleció hace un par de años (Foto: Instagram/@ferdinandoval)

El matrimonio asegura que los dos hermanos aún tienen una conexión especial, pues afirman que su fallecido hijo se comunica con Tadeo, ya que diversos sucesos inexplicables los han llevado a pensar en esto.

Fernando explicó que “un día Tadeo se levantó de la nada en la madrugada y no fue de abrir los ojos, sino como cuando se levantaba para pedir de comer cuando era más bebé. Se paró, se bajó de la cama y se puso a correr”, explicó el actor y continuó: “Nos llamó tanto la atención que cuando empezó a correr de un lado para el otro, él no lo hacía de una forma en línea recta, veía algo, corría, veía el cuadro de Dante ¿Por qué? no sé. También la primera palabra que aprendió a decir en la vida en lugar de papá fue Dante”.

