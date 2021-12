Cuál es el estado de salud de YosStop tras salir de prisión

(Foto: Instagram/@justyoss)

Tras haber sido liberada del penal de Santa Martha Acatitla, la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, retomó su actividad en redes sociales y ha compartido como ha sido su readaptación ahora que se encuentra en su casa nuevamente.

Hace unos días mencionó en sus historias de Instagram que acudió a realizarse algunos estudios físicos para conocer como se encuentra de salud, ya que en su estancia dentro de la cárcel, reportó que llegó a tener ciertos problemas, entre ellos, la pérdida de visión.

Fu así que este viernes, la youtuber mostró desde sus redes sociales cuáles fueron los resultados de dichos estudios y reveló qué viene a continuación para ella.

“Les platico que los exámenes que me hice de sangre, todo salió bastante bien. O sea, no tengo nada de desnutrición, no tengo anemia, tengo un poquito de colesterol, no sé por qué, colesterol alto, pero nada más”, dijo en una historia de Instagram.

Asimismo, señaló que recientemente estaba experimentando ciertos malestares, por los cuales tenía pendiente hacerse otros análisis para descubrir qué es lo que le sucede.

la influencer compartió un nuevo mensaje desde la cárcel (Foto: IG justyoss)

“Falta revisarme de la vista, pero yo supongo que los mareos que tengo es como un efecto secundario del encierro y ahora me estoy adaptando a nuevos espacios. Eso es lo que yo supongo, no lo sé, llevo dos semanas así. Pero bueno, nada que me preocupe, ni que me de miedo”, dijo a sus seguidores.

En este sentido, YosStop ha utilizado su cuenta para confesar parte de su experiencia durante los meses que estuvo en prisión y, en días recientes habló sobre las pérdidas que sufrió.

“Perdí mi libertad, perdí trabajo, perdí el control de mi vida, perdí dignidad, perdí el valor como humano, perdí una parte de la vista, perdí “amigos”, perdí salud física y mental, perdí dinero, perdí las muestras de amor físicas, perdí mi hogar, perdí la paz, perdí todos mis derechos, perdí tiempo con mis seres amados, perdí eso y mucho más”, comenzó.

No obstante, a pesar de eso, la joven recalcó que también ganó mucho amor de personas que no esperaba, así como amigos. Añadió que esta experiencia le ayudó a ser más cercana con sus seres queridos y aprendió a conocerse.

YosStop compartió una imagen a través de redes sociales Foto: Instagram/@justyoss

”Gané al reconciliarme con mis hermanos, gané al entenderme más, gané al sentir todo el amor que me rodea y que lamentablemente muchas personas en ese lugar no tienen, gané aprendizaje, gané sabiduría, gané paciencia, gané fortaleza, gané el poder soltar y sentir mis emociones sin límites, gané una familia más unida, gané al ver la vida desde nuevas perspectivas. Perdí mucho pero definitivamente gané más y más que ganar, sobreviví, sobreviví a una tortura mental y catarsis continua.”, explicó.

Hofmann remarcó que, en el tiempo que estuvo recluida, poco a poco comenzó a aceptar su situación e intentó ver el lado positivo.

“No lo hubiera podido lograr sin trabajar y luchar todos los días contra mi misma y contra mi mente. Me entregué a la rendición activa que es tener certeza en el caos aparente y sentir la luz dentro de la oscuridad. La violencia jamás fue atacada con violencia, todo ha sido combatido desde el amor y para el amor y así seguirá, porque al final es lo único que importa, el amor que nos humaniza y nos conecta en constante sincronía. Así que cuando creas que has perdido tal vez es porque no has volteado a ver lo que has ganado”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO