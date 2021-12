”La Chilindrina” podría participar en bioserie de “Chespirito”

La actriz de 70 años compartió para un programa de espectáculos los nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando (Foto: Archivo)

La reconocida actriz María Antonieta de la Nieves, mejor conocida por su papel de ‘la Chilindrina’ en el programa mexicano El chavo del 8, está por cumplir 71 años de vida el próximo 22 de diciembre y en vísperas de la celebración reveló para el programa matutino Sale el Sol los planes que aún tiene para su carrera artística.

Recientemente la actriz de doblaje regresó de un crucero en el cual visitó países de Europa, Asia y los Emiratos Árabes Unidos, pues expresó que uno de sus más grandes deseos es conocer todo el mundo. En su regreso a México retomó sus proyectos laborales que suspendió por realizar su viaje, entre ellos El circo de la chilindrina.

No obstante ‘la Chilindrina’ se mostró muy entusiasmada por participar en la bioserie que el hijo de ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández, prepara sobre las vivencias de su fallecido padre. Hasta el momento no se ha confirmado si María Antonieta de las Nieves participará en el proyecto.

“No tengo noticias de nada, por supuesto que si Roberto Gómez Fernández quiere hablar conmigo yo estaré dispuesta y encantada de hacerlo, porque yo veía muy triste la vecindad sin ‘la chilindrina’’’, compartió la actriz para el programa matutino Sale el Sol.

María Antonieta de las Nieves retomó su proyecto "El circo de la Chilindrina" después de haberse ido de viaje por Asia y Europa (Foto: EFE/Photoamc /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA) (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Desde hace un par de años atrás se rumoraba que una serie biográfica retrataría los momentos claves de la vida de Gómez Bolaños: su ascenso al estrellato con El chavo del 8, su distanciamiento con Carlos Villagrán y Maria Antonieta de las Nieves, así como también su romance con su última pareja, Florinda Meza.

Al día de hoy, el proyecto es una realidad y de acuerdo al periodista de espectáculos Gill Barrera, la serie iniciará grabaciones el próximo año durante el mes de marzo.

La vida privada de ‘Chespirito’ estuvo rodeada de diferentes polémicas a lo largo de su carrera artística, sin embargo, una de las que más causó revuelo entre el público mexicano fue su distanciamiento con quien era su entrañable compañera en El Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves.

La relación entre Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves se vio fracturada por una disputa legal que duró más de una década.

Después de años trabajando juntos, ‘la Chilindrina’ y ‘Chespirito’ se vieron envueltos en un pleito legal que duró alrededor de 12 años por los derechos de autor del personaje que María Antonieta de las Nieves interpretaba y que defendió como suyo.

“¿Quién es más dueño de un personaje, el que lo creó físicamente, cómo hablar, cómo reír, cómo vestirse, porque los vestidos me los hacía mi mamá, o la persona que le puso el nombre?”, argumentaba María Antonieta a inicios de los años 2000.

La disputa legal por el personaje carismático de vestido verde y suéter rojo terminó por romper el vínculo laboral y personal que Roberto Gómez Bolaños y María Antonieta habían formado. Incluso, a ‘la Chilindrina’ se le dejó fuera de grandes proyectos como la serie animada de El chavo del 8 que estrenó en 2006.

María Antonieta de las Nieves ganó la batalla legal en 2013 y se le reconoció como única dueña de los derechos de autor de 'La Chilindrina'

Diversos rumores apuntaban a la esposa de ‘Chespirito’, Florinda Meza, como la manzana de la discordia en este pleito, sin embargo, actualmente María Antonieta de las Nieves aclaró que nunca existió ninguna rivalidad con la viuda de Roberto Gómez Bolaños.

“Nunca ha habido pleitos, han habido diferencias de opiniones pero que yo me haya peleado con alguien, jamás. Yo no tengo asperezas con nadie, ni ella me tiene que decir ni yo le tengo que decir, y como decía José José en su canción: ya lo pasado, pasado, no me interesa”, declaró María Antonieta para Sale el Sol.

Aunque aún no se conoce el elenco del nuevo proyecto, María Antonienta de las Nieves se pronunció emocionada por participar, no sin antes aclarar que tanto Florinda Meza y Roberto Gómez Fernández están en todo su derecho de contar su versión sobre el distanciamiento que existió entre ‘la Chilindrina’ y ‘el Chavo del 8′.

“Yo no tengo porque no estar de acuerdo con nada, a mí no me importa nada ni son mis intereses, lo que Roberto Gómez y Florinda Meza hagan yo no tengo nada que ver ni me interesa. Que ellos hagan lo que quieran y si yo llego a hacer algo ya me tocará hacer lo que quiera”, concluyó la actriz de 70 años.

