La vez que Vicente Fernández se negó a hacer playback con Verónica Castro: “Es un engaño al público”

Las anécdotas en torno a Vicente Fernández y su paso por el mundo del espectáculo mexicano siguen surgiendo, pues con una trayectoria de más de 60 años sobre los escenarios, el fallecido intérprete convivió con una considerable cantidad de artistas y asistió a incontables programas televisivos.

Uno de ellos fue show Iberoamérica va, programa nocturno conducido en los años 90 por Verónica Castro, donde el llamado rey de las rancheras acudió una vez y fue objeto de una broma que la conductora le jugó in fraganti.

Y es que la producción del late show colocó una cámara oculta en el camerino de Chente para que la actriz “cotorreara”, como ella lo contó, con algo que le pudiera molestar.

Verónica Castro condujo durante varios años sus recordados programas nocturnos, donde presentaba entrevistas con los artistas del momento (Foto: Intagram / @ vrocastroficial)

En el video que fue presentado en aquel entonces en el programa, vemos cómo la protagonista de telenovelas como Rosa salvaje y Valentina llega al camarín del intérprete para decirle que el audio de la mezcladora no estaba funcionado de la forma más óptima, por lo que tendría que presentarse con pistas y hacer playback, es decir, emular que canta con la pista de fondo, a lo que Fernández respondió un rotundo no.

“Le pusimos una cámara escondida .Fue una broma muy graciosa y muy padre”, dijo entonces Castro.

“Hay una broncota porque fíjate que no sé qué le pasa a la maquina donde meten las pistas y el audio en vivo no funciona, y entonces que tendrías que trabajar con playback”, le dijo Verónica a Vicente en el programa que se habría transmitido a principios de los años 90.

“Ni traigo pistas ni traigo playbacks. Y yo no me sé las canciones”, dijo el hombre fallecido a los 81 años este 12 de diciembre debido a un fallo respiratorio ocurrido tras cuatro meses de internamiento en el hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco.

Los restos del cantante vernáculo fueron sepultados en un mausoleo en su rancho "Los tres potrillos" (Foto arte: Infobae México)

“Yo canto una canción y si se me olvida, le sigo, pero con playbacks no”, explicó. La llamada reina de las telenovelas le insistió en que tendría que salir a emular que canta, a lo que Vicente explicó que, además, canta en tonos diferentes cuando graba y cuando se presenta en vivo y una segunda razón fue que “como no lo hace”, no sabe cómo mover el “hocico” para hacer que canta, según explicó en ese momento que quedó grabado en video.

“Aparte que yo grabo muy alto, y como nunca hago…entonces ni me visto (de mariachi). Si no sale en vivo qué hago, yo no sé cantar en playback. Cuando hago cine pues hago, pero si me equivoco hay corte, viene otras vez, y ni modo de no estar corte y corte”, dijo el charro de Huentitán en referencia a que prefería no salir a escena a tener que hacer playback.

Fernández siguió explicando que ni siquiera conocía todas las canciones que ha grabado, puesto que eran más de 400 y nunca iba a terminar de aprender todas. Finalmente, la madre de Cristian Castro comenzó a reírse y así el charro se dio cuenta de que todo era una broma para el programa.

La conductora entró al camerino del artista para jugarle una broma (Foto: Captura de pantalla)

Ya después de finalizada la broma, los famosos comentaron en el set del programa: “Bueno para que vean que no sé echar mentiras”, dijo Vicente.

“Eso habla muy bien de ti, este programa es muy duro porque es en vivo, tienes que salir, caerle bien a la gente, salir bien vestido, contestar muy bien, cantar en vivo, un montón de cosas. Vicente no canta jamás en playback”, sentenció la también cantante.

“Yo respeto a quien lo hace (el playback), pero yo siempre he dicho que es un engaño al público y aparte también de la que se salvó, como ya casi era la hora del programa pues me asusté. No había audio, si me dan tantito tiempo porque les aseguro que lo que yo hubiera tratado de hacer no lo hubiera sacado al aire”, dijo entonces el fallecido artista entre risas.

