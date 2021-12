Andrés García confesó sentir atracción por Jenni Rivera

Andrés reveló que pudo haber existido un romance con Jenni (Fotos: Instagram/@andresgarciatvoficial/@jennirivera)

Andrés García no sólo era conocido por su talento actoral, también por enamorarse en múltiples ocasiones. Recientemente confesó que hace muchos años sintió una fuerte atracción por Jenni Rivera.

En uno de sus videos de su canal de YouTube, Andrés contó como fue que se enamoró de la Diva de la Banda, pues reconoció que era una increíble mujer y que incluso ella lo habría invitado a estar en el último concierto que dio el 8 de diciembre de 2012.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, dijo el famoso.

Aclaró que durante el concierto al que asistió, ella le dedicó muchas canciones dando a entender que Jenni también se sentía atraída por él pero confesó que nunca intentó nada porque cada quien tenía parejas sentimentales: “Ya se me estaba alborotando la hormona pero ella tenía marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”.

Andrés aseguró que Rivera le dedicó algunas canciones (Foto: Cuartoscuro)

Además, García no pudo dejar de halagar a la gran mujer que fue Jenni Rivera, pues en la entrevista siguió lanzando piropos para la cantante, con quien no se le hizo posible tener una cita, aunque pudo disfrutar su último concierto.

“Fui y se portó maravilloso, era una mujer muy sexi aunque estaba llenita, era una mujer muy sexi, con un gran encanto y cantaba increíble”, comentó Andrés García. De igual manera, él relató que nunca se imaginaba que ese sería el último concierto de Rivera, ni mucho menos que sería la última vez que la vería.

Esta anécdota el histrión la relato porque el pasado jueves se cumplieron 9 años de que Jenni Rivera falleció en un accidente aéreo y sus familiares la siguen teniendo en su corazón, por lo que compartieron algunos mensajes dedicados a ella en sus respectivas redes sociales.

Juan Rivera, hermano menor de la Diva de la banda publicó una foto de la artista y escribió: “Hermana, lo he intentado con todo mi amor. Lo siento si te fallé, disfruta tu tiempo con Dios”.

Jenni Rivera fue recordada por varias personas en su aniversario luctuoso (Foto: Twitter)

“No ha sido fácil pero con la ayuda de Dios estamos aquí. Cada día es más difícil en realidad, ya he llorado bastante y aquí andamos”, aseguró Rosa Saavedra, la madre de la difunta intérprete de La Gran Señora.

Entre diversas dedicatorias para la artista, su hija Jacqie Rivera expresó algunas palabras para sus familiares, ya que anteriormente han tenido algunos problemas legales por la herencia de Jenni. En entrevista con People en Español, la cantante se sinceró sobre sus sentimientos hacia su mamá, papá, hermanos y tíos.

“A mi mamá le quiero decir gracias por todo lo que sacrificó por nosotros, por siempre ponernos primero y le pido que me perdone. Ahora entiendo que tanto peso estaba cargando y que lo hizo con tanta gracia y con tanto amor que realmente si hizo un gran trabajo en ser madre y padre a la vez”, expresó.

La artista que nació en California fue una de las máximas exponentes de la música regional mexicana en diferentes partes del mundo. Además de ser cantante, también era actriz, empresaria, compositora y diseñadora. Fue nominada en múltiples ocasiones y fue galardonada en los premios Billboard, Lo nuestro, Juventud, hasta en los Grammy.

SEGUIR LEYENDO: