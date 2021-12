Por qué criticaron a YosStop tras su disculpa pública hacia Ainara

Disculpa pública Yosstop (Foto: Captura de pantalla/Youtube)

Este viernes, la influencer YosStop ofreció -a través de su canal de Youtube- la disculpa pública hacia Ainara Suárez que estaba establecida como una de las condiciones del acuerdo reparatorio para que dejara la cárcel. Sin embargo, su mensaje no fue del todo bien recibido.

En el audiovisual compartido puede observarse a la youtuber vestida de morado, sentada en un sillón con una pose ligeramente encorvada y leyendo desde su laptop de forma rápida:

“Perdón, Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte culpado, estigmatizado y maltratado”, es una de las oraciones con las que comenzó su video Yoseline Hoffman.

Durante los más de 5 minutos, Yoseline se grabó leyendo su disculpa en el monitor de su laptop. La creadora de contenido explica las razones del por qué tuvo que subir estas imágenes y señala cada uno de los puntos por los que Ainara fue revictimizada a través del video Patética generación, donde ella afirmó haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono celular la grabación de la agresión sexual de la joven abusada hace tres años siendo aún menor de edad.

Yosseline dijo que sí hablará detalladamente con la prensa, pero en ese momento ''le urge llegar a casa'' (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, para algunos usuarios de internet este discurso no fue suficientemente honesto y tacharon a YosStop de sólo hacerlo por compromiso.

“Todos sabíamos que su ‘disculpa’ sería falsa, pero pensé que después de todo se iba a esmerar más en tratar de demostrar su cambio, que guión tan hipócrita y leído tan medriocremente, se ve el impacto que perder le provocó a su ego, #YosStop no ha cambiado señores”, escribió una usuaria de Twitter.

En este sentido, otros internautas puntualizaron que su tiempo en el penal de Santa Martha Acatitla no fue suficiente para hacerla reflexionar:

“Falsa #YosStop se escucha soberbia y con profundo resentimiento a una chica que no le hizo nada, la cárcel no le ayudó a madurar. Su forma de ser, actuar y dirigirse a sus seguidores siempre ha sido de una persona arrogante sin escrúpulos y corriente en su hablar, sin cerebro”, “Eso no es disculpa, es una burla por el tono que utiliza, esta señora @YosStoP no entendió nada!!”, son otras de las críticas que le llovieron a la influencer.

Hasta el momento, Ainara no se ha posicionado respecto al mensaje recién emitido por Hoffman, no obstante podría esperarse que externe su punto de vista próximamente.

Qué dijo YosStop en la disculpa

Hoffman dice haber comprendido cuál fue su error al haber hablado de esa forma de la entonces menor de edad, lo que causó la publicación de su video y el asegurar que Suárez no había sido violada, según su opinión. También reconoció haber hablado mal de la víctima, tanto por sus acciones como por su físico.

Los familiares de la influencer subieron una historia a su cuenta de Instagram (Foto: Instagram/@justyoss)

Ahora, además por disculparse por las veces en que la ofendió, dice esperar que los demás también comprendan que fue un error, pues “si no hay consentimiento, es violación. Y una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento”.

YosStop aseguró que una joven de nombre Daniela fue quien le envió el video, misma persona que habría “insultado, calificado y juzgado” a Ainara, quien fue parte de las personas que agredieron físicamente a la joven.

“Lamento muchísimo mi conducta, te expuse a agresiones e insultos en redes sociales, muchos por parte de mis seguidores, y te expuse hasta a amenazas de muerte y de violación contra ti y tu familia. Con toda sinceridad, espero que encuentres justicia y me comprometo a colaborar en lo que pueda en la investigación de los hechos y de la difusión del video de tu agresión sexual”, añadió.

También puntualizó que, como parte del acuerdo reparatorio no volverá a expresarse de forma denigrante hacia nadie, tomará cursos de capacitación y sensibilización sobre víctimas de género, irá a sesiones impartidas por colectivas feministas durante tres años.

Hoffman mencionó que no volverá a hablar públicamente sobre Ainara, ni su vida privada, además de que no se acercará a ellos y donará el 5% de sus ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencia.

Finalmente, Yoseline dijo haber comprendido el poder de la voz, con el que se puede “crear o destruir”, además de reconocer la responsabilidad que cae en ella como creadora de contenido. Agregó que está dispuesta a seguir aprendiendo y terminó con un:

“Por todo esto, lo repito, te pido perdón, Ainara, y te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad”.

