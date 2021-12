Las primeras declaraciones de Yosstop tras salir de Santa Martha Acatitla

Como se anticipó hace unas horas, YosStop ha sido puesta en libertad luego de que sus abogados llegaron a un acuerdo con la defensa de Ainara Suárez, quien aceptó una reparación del daño apegándose al principio de Justicia Restaurativa. La vlogger fue captada por algunos reporteros a la salida del centro penitenciario, donde vestida con sudadera morada y cubrebocas, expresó brevemente mientras iba escoltada por elementos de la policía:

“Estoy feliz bien porque ya estoy libre. La verdad es lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí les voy a dar entrevista, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias por apoyarme”