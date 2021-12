Ainara Suárez fijó su postura ante libertad de YosStop: “Si está borracha es violación”

La joven buscó dar un mensaje de respeto a las mujeres y su integridad Foto: Captura de pantalla

La tarde de este miércoles, Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa al lado de su abogado para fijar su postura luego de que se diera a conocer el acuerdo reparatorio al que llegó con su acusada, la influencer YosStop, quien tras cinco meses de reclusión en Santa Martha Acatitla, salió del penal la noche de este martes.

Ainara dirigió unas palabras para destacar que espera que su caso sirva para fortalecer la importancia del ‘“No es no” y la violencia contra las mujeres:

“Con esto quiero que se fortalezca el mensaje de que nadie tiene el derecho de tocar el cuerpo de una persona, que no tenga la capacidad de consentir, comprender o resistir el acto, que si no hay consentimiento es violación, que si está borracha o inconsciente es violación y que no es no”, expresó la joven aludida en el video que difundió YosStop: “Patética generación”.

Sobre sus agresores masculinos, la joven expresó que ''no se pueden perdonar'' Foto: Captura de pantalla

Y es que Yosseline Hoffman tendrá que tomar curos pedagógicos de tratamiento a las víctimas, un aprendizaje que deberá compartir con sus casi seis millones de suscriptores de JustYoss su canal de YouTube.

“Si se hubiera seguido por el delito de pornografía y se hubiera quedado en la cárcel no hubiera tenido la oportunidad de cambiar y de esta manera también tuve la oportunidad de decidir cómo ella podría cambiar su manera de comunicar de una forma en que no humillara a otras personas y eso me da más paz”, añadió Suárez.

La joven aseguró que no perdonará a los hombres que la agredieron en aquella fiesta de adolescentes, pero en el caso de Yosseline, decidió brindarle una oportunidad de cambio:

“Axel, Carlos, Nicolás y Julián me violaron, grabaron mi violación y otras personas difundieron el video, dos ya fueron arrestados y están enfrentando las consecuencias de sus actos, uno de estos dos ya fue condenado, faltan los otros dos y las demás personas que participaron en la difusión de ese video”, añadió.

YosStop fue detenida a finales de junio en su domicilio de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México Fotos: FGJ // Instagram/@not.arafonte

“También fue arrestada Yosseline Hoffman, quien me revictimizó, difundió el contenido y la existencia del video de mi violación, me insultó, denigró, descalificó ante sus millones de seguidores. A raíz de la difusión de este video recibí amenazas contra mí, contra mi familia de violencia, violación y amenazas de muerte.

“Con mi caso también quiero que se sepa y que quede claro que nadie te puede calificar por cómo te ves o cómo te vistes, ni juzgarte por tu sexualidad sin importar la cantidad de followers que tengas en redes sociales y que cuando una persona dice que la violaron, yo sí le creo. Quiero que quede claro que todas nuestras palabras y acciones tienen consecuencias, que hay que cuidar muchísimo lo que se dice en redes”, añadió la joven de hoy 19 años.

Los tres jóvenes que están involucrados en la violación siguen siendo investigados, uno de ellos ya estuvo detenido, sin embargo alcanzó la libertad de acuerdo con la legislación aplicable a los menores de edad, como lo era cuando cometió el agravio.

Axel Andrade, agresor de Ainara, salió de prisión al concedérsele condiciones especiales aplicables a los menores de edad Foto: Twitter/@c4jimenez

“A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar, en el caso de Yosseline, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse ni a mí ni a mi familia. La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer y si hace manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos”, mencionó la joven de hoy 19 años.

