Octavio Ocaña recibió un galardón especial por sus 16 años de carrera: “Y los que te faltaron”

Octavio inició su carrera a muy temprana edad en el foro de "Vecinos" (Foto: Instagram/@octavioocaa)

Octavio Ocaña fue galardonado por sus 16 años de trayectoria en la televisión. Así lo dio a conocer su hermana Bertha Ocaña, quien compartió en su cuenta de Instagram una postal del premio junto a un emotivo texto.

Bertha Ocaña presentó la estatuilla que le otorgaron al fallecido actor. El reconocimiento fue dado en la ceremonia Trilogía de Oro 2021. En el evento estuvo presente la familia Ocaña, quienes recibieron el primer galardón póstumo que recibió “Benito Rivers”.

“Por tus 16 años de legado artístico y los que te faltaron. Ayer recibimos este reconocimiento a tu carrera, mi rey. Uno más a tu colección de los tantos que tenías que ya ni te cabían”, redactó Bertha Ocaña. “Por poco vuelves tu casa un museo ya que eres un grande”, añadió.

Premio póstumo para "Benito Rivers" (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@berthaocaa)

El escrito que acompañó a la serie de fotografías fue totalmente emotivo. Bertha destacó que no hay un solo día en que no le haga falta su hermano. También, a nombre de familia, destacó que es un orgullo que se reconozca el trabajo de Octavio Ocaña.

“El pequeño homenaje que se te pudo hacer en tu memoria. Recordándote con todo el alma y el corazón. No solo nosotros, sino toda la gente que siempre te admiro como ser humano y artista”, mencionó la hermana del actor que brilló en la serie de comedia Vecinos.

La hermana del fallecido Octavio Ocaña añadió a su publicación en Instagram: “Es muy triste estar en esos lugares sin ti, pero sin duda estás presente, porque fuiste la estrella de esta familia y ahora eres el ángel de esta familia que te amará hasta el último día de sus vidas”, finalizó Bertha Ocaña, no sin antes agradecer a los premios “Trilogía de Oro”.

La familia Ocaña durante la ceremonia (Foto: Instagram/@berthaocaa)

Anterior a la entrega de los premios Trilogía de Oro, la familia Ocaña platicó con los medios de comunicación. Ana Lucía, madre de Octavio, recalcó que las fiestas decembrinas de este año serán particularmente difíciles. “Muy duro, muy triste, sufriéndolo cada día más y sintiéndolo cada día más, pero él ya es un angelito”, comentó para el reportero de Venga la Alegría.

No obstante, el ánimo de la familia cambió radicalmente al ser cuestionados sobre la supuesta herencia que dejó “Benito Rivers”. Octavio Pérez, padre del fallecido actor, respondió con amargura: “Oye amigo, no pregunten esas cosas”. Una de sus hijas tampoco dejó pasar el comentario: “Es privado, es algo de familia y no vamos a hablar sobre nada de eso”.

Octavio Ocaña perdió la vida tras verse involucrado en una persecución policiaca (Foto: Instagram/@berthaocaa)

La herencia de Octavio Ocaña ha sacudido a los medios especializados en espectáculos. El youtuber Dael Quiroz afirmó que Nerea Godínez, prometida de “Benito”, es la única heredera de su fortuna. Según la supuesta información, el patrimonio de Ocaña rondaba el millón de dólares.

Nerea Godínez fue quien, personalmente, negó la existencia de un testamento que le beneficiara a ella y su hijo en una entrevista que dio para el programa De primera mano. En esa misma charla, Nerea expuso que su situación económica sigue igual que cuando Octavio estaba con vida.

Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

“No me gusta estar en mi casa, porque todo en mi casa es él. Todo es Tavo”, relató Nerea. En otra ocasión, la prometida de “Benito Rivers” se sinceró sobre cómo ha atravesado el duelo tras la muerte de Octavio en el mismo programa. Godínez destacó que le es casi imposible estar en su hogar, pues los recuerdos con el actor le superan.

De igual modo, remarcó que los constantes viajes que tuvo con Ocaña le han alejado de los sitios. Quien era la prometida del actor desconoce si en algún momento podrá volver a Jalisco, uno de los estados predilectos del actor para visitar. “Él era feliz ahí”, dijo.

