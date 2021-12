Cómo es el vestido que lució Beatriz Gutiérrez Müller en el AMLOFest

La historiadora estuvo en el Tercer Informe de Gobierno (Foto: Twitter / @MigeGs58)

Este 1° de diciembre, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller estuvo presente en el AMLOFest y posteriormente en el Tercer Informe de actividades, evento en el que Andrés Manuel López Obrador conmemoró sus primeros tres años como presidente de México.

Tras concluir el AMLOFest, la historiadora salió ante las miles de personas que se dieron cita en la plancha del Zócalo Capitalino en compañía de su esposo, Andrés Manuel López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller lució un atuendo elegante y minimalista sin pretensiones de ostentar un alto precio, un estilo que ha caracterizado a la investigadora durante toda la gestión del presidente de México, con quien está casada desde el 2006.

Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez en el evento (REUTERS/Henry Romero)

Durante el evento de este 1° de diciembre, Gutiérrez Müller se decantó por usar pantalones ajustados en color negro y una blusa de cuello de tortuga en el mismo tono.

Para contrastar, la historiadora portó encima del conjunto una prenda semejante a un huipil o a un gabán en color primordialmente blanco con jaspeado negro.

Las mangas de esta vestidura eran amplias semejando un olán, la apertura estaba por los costados del cuerpo y tenía una falda de barbas hechas con el mismo hilo. La textura de dicha prenda no es de tela rígida o algodón firme, sino que parece estar tejida a mano.

El atuendo de la investigadora destacó por un huipil o gabán color blanco con jaspeado negro (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Cabe señalar que en diversas ocasiones, Beatriz Gutiérrez Müller ha optado por usar diseños de la firma Mussi o colaboraciones de las diseñadoras Celsa Villarino y Luciana Corres, sin embargo, ninguna de las dos marcas ha confirmado que la abrigadora prenda haya sido confeccionada por ellas.

Para completar el atuendo, Gutiérrez Müller resaltó su silueta con un cinturón grueso en color negro y un par de sobrios pendientes en color hueso.

Horas antes del evento, la investigadora escribió un mensaje en su cuenta de Twitter sobre cómo había vivido la gestión de AMLO desde 2018:

AMLO llegó acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller (Foto: Presidencia)

“No han sido fáciles estos tres años (ni los anteriores). La lucha sigue. La lealtad a la causa me motiva. Continuaré dando mi modesta aportación (también todo mi amor) para que Andrés Manuel no le falle al pueblo porque no tiene derecho a fallarnos.”, escribió en su publicación.

El pasado 28 de septiembre, durante el evento con el que el Gobierno de México conmemoró los 200 años de la Consumación de la Independencia de México, la historiadora lució un vestido negro con detalles en color rojo y tonos ocres.

Al igual que el atuendo que utilizó durante la celebración del Desfile Militar del 16 de septiembre, la también escritora lució un corte con mangas abullonadas.

Así han sido algunos de sus vestidos (Gráfico: Infobae México)

Al principio no quedó claro si Celsa Villarino y Luciana Corrés habían colaborado para la prenda, pues estuvieron detrás de su vestimenta el 15 de septiembre. Después se reveló que el diseño pertenece a Ángel Mussi.

Esa no fue la primera ocasión en que Beatriz portó alguno de sus diseños, pues el mismo Mussi narró para la revista Quién que hacia 2019, la entonces Secretaria de Gobierno Rosa Icela Rodríguez fue quien propició el contacto entre su línea de ropa y Gutiérrez Müller.

Este es el vestido más reciente que usó de la marca (Foto: Instagram/@mussimx)

En dicha conversación, detalló que es un consejero ciudadano en el Centro Histórico de la Ciudad de México. “Ella nos hizo el favor de contactarnos vía telefónica y nos dijo “Oiga, le van a buscar por ahí”, mencionó al respecto. Dicha interacción con Müller le causó sorpresa pero de inmediato comenzó a trabajar en el diseño del vestido para la académica.

Además de tomar en cuenta la estatura y complexión de Beatriz, Ángel Mussi construyó su vestido considerando sus ojos, su tono de piel, el color de cabello, su edad y cualquier aspecto que resultara útil para elaborar propuestas.

