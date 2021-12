Así reaccionó Platanito a señalamientos que lo ubican en fiesta de Los Beltrán Leyva

Platanito reveló si asistió a una fiesta de los beltrán leyva (Foto: Instagram @platanitoshow)

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, rompió el silencio sobre su supuesta asistencia a una fiesta de Carlos Montemayor González “El Charro”, quien está vinculado al cártel de los Beltrán Leyva.

Fue en su visita a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (FIL) donde Verduzco se enteró que fue mencionado en el nuevo libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández, quién es especialista en investigación de narcotráfico.

“Narran que asistí a una fiesta de “La barbie”, pero bueno, sí, efectivamente creo que así fue”, comenzó a decir el payaso en una entrevista compartida por Publimetro.

De igual manera añadió que los artistas no cuestionan todo el tiempo a qué se dedican las personas que contratan sus shows.

“Un amigo muy sabio me dijo: ‘cuando vas a la papelería llegas y te preguntan: ¿a qué se dedica o sino no le puedo dar sus copias?’, pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten”, añadió.

El payaso dijo reconocer como gran periodista a Anabel (Foto: Instagram @platanitoshow)

Al ser cuestionado sobre si conocía Anabel Hernández, él lo negó, pero le dedicó algunas palabras:

“No la conozco pero he escuchado de ella que es una gran periodista. Le mando un gran beso y gracias por mencionarme. Haber si luego, me menciona en otras cosas más tranquilas”, dijo.

El nuevo libro de Anabel Hernández

Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo, 2021) explora cómo los cabecillas de la droga han amoldado la estructura machista para violentar, abusar, presumir o convivir con aquellas parejas ocasionales, esposas, cómplices y operadoras en sus negocios ilícitos, como en su círculo social.

No sólo Platanito fue uno de los personajes que brincaron en esta publicación, sino que otras personalidades de la farándula como Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Silvia Irabién, Issabela Camil o Galilea Montijo también están entre las páginas.

En este sentido, Galilea Montijo al ser aparentemente vinculada con Arturo Beltrán Leyva, rápidamente se posicionó ante los medios.

Este 26 de noviembre, Montijo, fue abordada por un grupo de periodistas a su salida de los estudios de Televisa San Ángel. Al respecto, la conductora de Hoy se dijo molesta y harta porque consideró “disparatada” la acusación, de igual forma dejó en claro que esta vez sí tomaría acciones legales por difamación ya que no lo considera sólo un chisme que afecta a la empresa para la que trabaja o al programa que conduce, sino que ella se ve vulnerada y ahora tiene a un hijo a quién cuidar.

Galilea Montijo habló sobre su aparición en el libro (Foto: Captura de Instagram/@galileamontijo)

Durante su conversación con la prensa, la conductora recordó que esta no es la primera vez que la relacionan o emparejan de forma falsa: “¿Desde dónde me han metido relaciones?, que si con presidentes... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”.

No obstante, Anabel Hernández, mencionó a Infobae México que el alcance de Galilea Montijo para su investigación periodística era referencial y la conductora de televisión no fungía como un personaje principal.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, comentó en entrevista la reportera que ha indagado a los cárteles del narco en los últimos 15 años.

“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”.

