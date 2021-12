Paso a paso: así fue el proceso que mantuvo cinco meses en prisión a YosStop (Foto: justyoss / Instagram)

Yoseline Hoffman, influencer de las redes sociales y creadora de contenido digital para la plataforma YouTube, abandonó la prisión luego de cinco meses en los que enfrentó acusaciones de pornografía infantil.

Al salir de Santa Martha Acatitla, vestida con sudadera morada en estilo tie-dye , el pantalón beige del penal de Santa Martha Acatitla y cubrebocas, aseguró sentirse feliz por estar libre, luego de haberse enfrentado a uno de sus más escandalosos capítulos.

Sin embargo, antes de ingresar a prisión, sostuvo que se había tratado de un delito que jamás cometió, confió en la verdad y el sentido común triunfarían sobre todas las cosas, pero el proceso duro casi cinco meses.

La denuncia en contra de YosStop

El caso llegó hasta los tribunales a principios de marzo de 2021, cuando la asociación civil FemXFem dio a conocer que Yoss fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil.

La víctima acudió ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, luego de que hace poco más de un año, YosStop difundiera en sus redes sociales una grabación titulada “Patética generación”, a través de la cual critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea en la que se ve involucrada.

Se informó también que en el citado clip Yosstop habló también sobre la violación que sufrió la joven y se refirió a ella como “put*” “de moral distraída” y “gorda”, siendo que en el material en cuestión aparece la víctima cuando tenía 16 años y fue abusada en una fiesta cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol.

En el documento presentado por el equipo legal de Ainara S. se indica que se presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de violación equiparada y pornografía infantil, previstos en los artículos 175 y 187 del Código Penal aplicable en la CDMX.

El arresto de YosStop

Fue la noche del 29 de junio de 2021 cuando Yoseline fue detenida por elementos de la Policía de Investigación, y trasladada al Centro de Readaptación Santa Martha Acatitla, donde se le requirió por denuncias ligadas a la pornografía infantil.

Una de las pruebas preponderantes para el encarcelamiento de la vlogger, fue un video difundido por ella misma en su canal de YouTube, donde la mismísima influencer afirmó haber recibido, reproducido y almacenado en su teléfono celular la grabación de la agresión sexual de la joven abusada hace tres años siendo aún menor de edad.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo de un juez de control medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Yoselinne ´N’, por la probable comisión del delito de pornografía en agravio de una persona menor de edad, según hechos registrados en marzo del presente año”, declaró la Fiscalía.

Días más tarde, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Yoseline fue vinculada a proceso, y se le dictó la prisión preventiva oficiosa, de la cuál fue liberada casi cinco meses después.

La vida de YosStop en prisión

Hoffman se mantuvo activa en las redes sociales, especialmente a través de Instagram, donde apoyada por su novio, contaba su día a día, sus hábitos, nuevos aprendizajes, sueños, metas o sus más profundos pensamientos.

A través de sus cartas, también agradecía a sus fanáticos por el apoyo que le brindaban a la distancia, y que expresaban en las redes sociales además de darle gracias a dios, a la vida, o a la deidad a la que se aferraran sus seguidores.

“Hoy los valoro más que nunca y les prometo daré lo mejor de mi para todos. Los amo”, publicó en una primera imagen el 17 de julio de 2021.

Días más tarde, se revelaron sus primeras declaraciones entorno a la denuncia, las acusaciones y, desde luego, su encarcelamiento, pues desde su arresto, no había tocado el tema de manera personal.

A través de una pequeña carta, aseguró que ahora valoraba el poder que tienen las palabras, además de confesar que estaba aprendiendo a convertir sus miedos en fortalezas.

“Me he dado cuenta del poder y la responsabilidad que tienen las palabras. Y las más importantes ahorita son: amor, fuerza y honestidad. Transformar tus miedos en tus fortalezas, es la herramienta más poderosa para evolucionar (...) acepto con amor y confío en lo bueno que he construido para ayudar y hacer algo grandioso”, escribió en papel con tita de colores.

Su último escrito data del 18 de octubre de 2021, cuando se preguntó a través de una sustanciosa carta si existe algo peor que estar en la cárcel, lo que respondió negativamente.

“Es una pregunta que me he hecho varias veces, yo pensé que después de la muerte de mi papá no habría nada peor que perder a un ser querido… y luego pasó esto”, escribió.

Un nuevo proyecto en Instagram

Fue entonces cuando inició el Instagram Una Mujer En La Cárcel, donde pretendía amplificar la voz de personas que han vivido situaciones peores a las de ella, pero luego de esa única publicación, no hubo más.

Su post del 20 de noviembre de 2021 nos adelantaba un poco de lo que estaba a punto de suceder: “Hoy visité a Yoss y le conté la noticia: ‘…’ (después de un silencio, Yoss rompió en llanto. Publicado por G.G.”

Días después publicó una carta para su padre, por el que sería uno más de sus cumpleaños, y en la que aseguró haber platicado mucho con él; “aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí. JAJA”, destacó.

“Te amo y gracias por acompañarme en este duro camino”, finalizó la influencer, quien aseguró haber salido de “una cárcel mental más”, al ser capaz ahora de decirle a las personas que las ama.

Así liberaron a YosStop

La noche del 30 de diciembre de 2021, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que “en apego al principio de Justicia Restaurativa, se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoselinne N”.

A través de un comunicado, indicaron que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación.

En este sentido, la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa, pero a través de un acuerdo reparatorio que obliga a YosStop a cumplir las siguientes condiciones:

° Otorgamiento de diversos bienes materiales.

° El pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima.

° Una disculpa pública.

° No expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

° Deberá publicar un video cada mes en el que comparta el contenido de los cursos a lo que asistirá.

° Capacitarse en el tema de víctimas.

° Donar el cinco por ciento de sus ingresos a asociaciones o colectivas.

