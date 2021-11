Issabela Camil reveló dificultades en su matrimonio con Sergio Mayer: “A veces hay pleitos”

la actriz se mostró preocupada por su esposo (Foto: Instagram @issabelacamil_)

Después de que Sergio Mayer se viera vuelto en polémica después de ser acusado por presuntamente entromenterse en el caso de Héctor “N”, padre de Alexa Parra, con ayuda de tráfico de influencias, el actor no ha estado en un estado óptimo.

Fue así que, en un encuentro con los medios, Issabela Camil confesó que el político se encuentra bastante afectado por todo lo que se ha declarado en su contra.

“A mí me duele muchas veces como se le juzga, se le critica y es difícil porque mucha gente no entiende que de pronto estás hablando del papá de alguien, del esposo de alguien”, comenzó a explicar.

Asimismo, la artista destacó que no siempre está de acuerdo con el proceder de Mayer, pero aún así se mantiene firme en la relación.

“A veces le digo: ‘me hubiera gustado que hubieras tomado otra decisión y no la hiciste’. Lo respeto, lo trato de entender, no entiendo todo lo que hace siempre, esa es la verdad, pero lo respeto”, expresó.

Camil destacó que han existido discusiones entre ambos: (Foto: Sergio Mayer / Instagram)

Ante estas diferencias de pensamiento, Camil destacó que han existido discusiones entre ambos:

“A veces hay pleitos, a veces no, pero cien por ciento doy mi opinión, no me quedo callada y también sé cuando él quiere manejar el barco, lo dejó y no me preocupa, no necesito siempre estar de protagonista de todo”, ahondó.

¿Cuál fue la polémica de Sergio Mayer?

Todo inició a finales de 2020 cuando la ex esposa de Hector “N”, Ginny Hoffman, y su hija Alexa dieron entrevistas en las que aseguraron que el histrión cometió vejaciones durante años.

El caso aún sigue difuso, aunque el actor se mantiene en el Reclusorio Oriente acusado de agredir sexualmente a su hija. Tanto su abogado como Daniela Parra, se han pronunciado para pedir justicia en un caso que al parecer, tiene lagunas legales.

Daniela explicó a medios de comunicación que su padre fue sustraído de su domicilio en la alcaldía Benito Juárez sin ninguna notificación ni orden de arresto. El abogado de Héctor, José Luis Guerrero Mendoza, indicó a Venga la alegría que el actor no se puso a disposición de un juez y que incluso no pudo confirmar de inmediato que el famoso estuvo aprehendido en el Reclusorio Oriente.

Sergio Mayer en compañía de su esposa Issabela Camil (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Según la denuncia de Alexa, su padre se tomaba “papeles que eran muy extraños con ella”, como dormir a su lado en boxers mientras ella se quedaba en ropa interior, o le pedía que le avisara cuando saliera de bañarse para que él mismo pudiera secarle el cuerpo.

Según refirió Ginny a la misma publicación, durante una plática sobre la sexualidad de Parra, Alexa le confesó que su padre tenía comportamientos muy extraños con ella, entre los que había tocamientos inapropiados.

Daniela Parra, hija del actor Héctor ‘N’, puso una demanda legal en contra de Mayer debido a que este último, presuntamente, se entrometió en el caso de su padre con ayuda de tráfico de influencias.

Sobre las razones que desataron la demanda, Sergio Mayer pensó y declaró en el video recuperado por Venga la Alegría: “Sólo lo hicieron, justamente, para quitarme el tiempo, para andarme jodien**”.

Finalizó el tema explicando que la verdad siempre sale a la luz. Según Mayer si Héctor ‘N’ sigue dentro de la cárcel es por una razón. Al final de la entrevista, el cantante se mostró tranquilo e incluso sonriente.

